На итоговом заседании редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин от имени ученых-историков поблагодарил Главу государства Касым-Жомарта Токаева за уникальную возможность принять участие в масштабном и значимом научно-просветительском проекте, сообщает Kazpravda.kz

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«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в январе 2021 года в своей статье «Независимость превыше всего» инициировал подготовку многотомной истории Казахстана, отвечающей самым современным научным подходам.

Разработка многотомного академического издания стала крупномасштабным проектом, в котором было задействовано более 300 авторитетных отечественных ученых. При подготовке многотомника были использованы материалы 90 архивов и музеев, в том числе 35 зарубежных. В целом учеными-историками было исследовано более 5 тысяч архивных материалов.

Участие в подготовке данного фундаментального издания стало для казахстанских ученых бесценным академическим опытом. Поэтому от имени сообщества историков, авторского коллектива многотомника и членов редакционной коллегии хочу выразить благодарность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за уникальную возможность принять участие в таком масштабном и значимом научно-просветительском проекте», – сказал Ерлан Карин на итоговом 14-м заседании редколлегии.