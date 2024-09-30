Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским

Стороны договорились продолжить активный диалог двустороннего взаимовыгодного партнерства Казахстана и России

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Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе диалога собеседники отметили важность дальнейшего развития взаимоотношений в культурно-гуманитарной сфере.

Ерлан Карин и Владимир Мединский обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и России в области реализации совместных гуманитарных проектов.

В завершение встречи стороны договорились продолжить активный диалог двустороннего взаимовыгодного партнерства Казахстана и России.