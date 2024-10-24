Сенатор Айткенов: Из 4 млн тонн коммунальных отходов у нас перерабатывается лишь 24%

По мнению депутата, одним из основных препятствий для эффективной переработки отходов является высокая налоговая нагрузка на сбор и переработку вторичного сырья.

«Система управления отходами в развитых странах охватывает все этапы, начиная от сбора, транспортировки до переработки и утилизации. Однако в Казахстане этот процесс ограничивается только вывозом мусора и его захоронением в полигонах, где уровень переработки и утилизации одходов составляет 24%. Необходимо отметить и дестимулирующий фактор в рамках действующего законодательства. В налоговом кодексе установлена высокая налоговая нагрузка, что в целом приводит к удорожанию сбора вторичного сырья. К примеру, чтобы сдать 10 кг макулатуры, необходимо принести удостоверение личности в пункт приема, заполнить акт закупа и при выплате денег еще удерживается 10% ИПН. Эти факты не только демотивируют сборщиков вторичного сырья и создают дефицит сырья для загрузки мощностей, но и снижают конкурентоспобность казахстанских переработчиков и способствуют потере доли рынка», - отметил сенатор.