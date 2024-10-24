Сенатор Айткенов: Из 4 млн тонн коммунальных отходов у нас перерабатывается лишь 24%

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

О проблеме переработки коммунальных отходов в своем депутатском запросе заявил сенатор Ернур Айткенов, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мнению депутата, одним из основных препятствий для эффективной переработки отходов является высокая налоговая нагрузка на сбор и переработку вторичного сырья.

«Система управления отходами в развитых странах охватывает все этапы, начиная от сбора, транспортировки до переработки и утилизации. Однако в Казахстане этот процесс ограничивается только вывозом мусора и его захоронением в полигонах, где уровень переработки и утилизации одходов составляет 24%. Необходимо отметить и дестимулирующий фактор в рамках действующего законодательства.  В налоговом кодексе установлена высокая налоговая нагрузка, что в целом приводит к удорожанию сбора вторичного сырья.  К примеру, чтобы сдать 10 кг макулатуры, необходимо принести удостоверение личности в пункт приема, заполнить акт закупа и при выплате денег еще удерживается 10% ИПН. Эти факты не только демотивируют сборщиков вторичного сырья и создают дефицит сырья для загрузки мощностей, но и снижают конкурентоспобность казахстанских переработчиков и способствуют потере доли рынка», - отметил сенатор.

В этой связи, парламентарий предложил главе правительства создать рабочую комиссию с привлечением всех заинтересованных сторон для разработки единой государственной политики в вопросах управления ТБО.

«Необходимо рассмотреть возможность внесения поправок в Налоговый кодекс по снижению налоговой нагрузки для субъектов предпринимательства, осуществляющих сбор и переработку вторичного сырья, разработать Дорожную карту по развитию и поддержке переработчиков вторичного сырья, а также пересмотреть механизмы государственной поддержки предприятий, осуществляющих сбор и переработку твердых бытовых отходов», - озвучил в своем депзапросе в адрес премьер-министра страны сенатор Айткенов.

#Сенат #депутат #коммунальные отходы

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