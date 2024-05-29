Ещё 1 100 жителей Караганды в этом году обеспечат центральным водоснабжением и канализацией

Статьи
71
Айман Аманжолова
[email protected]

В Карагандинской области продолжается благоустройство в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». Масштабная работа уже проделана во всех городах и районах, и этот темп не сбавляется. Повсеместно приводят в порядок дороги, общественные места и дворы. Также жителям обеспечивают доступ к коммунальным благам

Идёт строительство водопроводных и канализационных сетей в посёлке Сахалин областного центра. По завершении работ более 1 100 жителей будут с центральным водоснабжением и канализацией.

Рабочие приступили к прокладке сетей в Сахалине в середине мая. По плану уложат около 9 км водопроводных труб и порядка 4,5 км канализационных.

«Проект по строительству водопроводных и канализационных сетей в посёлке Сахалин реализуется в рамках исполнения региональных программ по доступу населения к питьевой чистой воде. Сейчас подрядчик уже активно работает. Обустроено примерно 1,5 км труб водоснабжения и 300 метров канализации. Работы одновременно ведутся в двух направлениях. Завершить проект планируем в этом году. Потом обязательно проведём асфальтирование», - рассказал Жанболат Токмурзин, заместитель руководителя городского отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По словам подрядчика, проблем с материалами и рабочей силой нет. Используются трубы и железобетонные кольца местных производителей, от завода из Сарани.

К новым сетям смогут подключиться жители четырёх улиц: Тельмана, Коммунистической, Линейной и Литвина. Это около 400 домов. Строительство идёт на перспективу, в будущем возможно подключение дополнительных абонентов.

Сегодня центральным водоснабжением в Карагандинской области охвачено 99,2% жителей. Полностью закрыть вопрос с обеспечением питьевой водой власти намерены до конца 2025 года.

 

#строительство #водоснабжение #Караганды

Популярное

Все
Когда наступает старость?
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Искалеченному журавлю сделали операцию
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
В Шымкенте операторов домофонов уличили в картельном сговоре
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Музей Карлага организовал театрализованную экскурсию, показав страшную суть политических репрессий
Акмолинцы продолжают верить фирмам, якобы предоставляющим медуслуги
Магазины «у дома» отказываются торговать продуктами из стабфонда
Ливневки нужно строить вместе с городом
Сельские акиматы нуждаются в дипломированных кадрах
Решили не торопиться, а в новый дом заселиться
В Таразе взялись за освещение улиц
Почти 600 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
Площадь Амстердам открыли в Астане
Государственный язык должен выступать не только средством коммуникации, но и источником духовного обогащения для каждого казахстанца
Сингапурская лекция Президента Казахстана вызвала широкий отклик в экспертном сообществе
Первая агропродовольственная миссия Евросоюза прибыла в Казахстан
«Политика – это живые люди». Премьер-министр Нидерландов провел встречу со студентами Maqsut Narikbayev University
Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о развитии ТМТМ
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
У Казахстана уникальный культурный код
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Ранние овощи начали поставлять в Кызылординскую область
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Перспективы военного сотрудничества обсудили министры оборо…
При создании прочного промышленного каркаса упор будет сдел…
В Приаралье подвели итоги экологической акции «Таза Қазақст…
Насыщенная развлекательная программа подготовлена для детей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]