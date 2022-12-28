Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Более 170 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: Минпросвещения РК

"Решением Республиканской комиссии в третьем потоке этого года стипендия присуждена еще 178 казахстанцам. Из них 60 человек поступили в магистратуру, 8 – в докторантуру лучших вузов мира. По программе "Стажировка" пройдут обучение 110 стипендиатов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обладатели международной стипендии "Болашак" пройдут академическое обучение и стажировку в ведущих университетах и научных центрах 20 стран мира. 93 человека будут учиться в вузах США, 47 – Великобритании и др.

В этом году в рамках поручения главы государства запущен процесс переориентирования программы "Болашак". Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Так, в 2023 году преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.

Со списком обладателей международной стипендии "Болашак" можно ознакомиться по этой ссылке.