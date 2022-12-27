Международная стипендия "Болашак" присуждена 178 казахстанцам

Образование
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Под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Решением Республиканской комиссии стипендия «Болашак» присуждена 178 казахстанцам, которые пройдут обучение в магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

В ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак».

Так, в рамках поручения главы государства преобладающее большинство из стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.

По итогам заседания государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».

 

 

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