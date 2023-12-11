Еще 28 казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

После прохождения всех обязательных процедур им окажут необходимую правовую, медицинскую и иную помощь
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева МИД совместно с МЧС, Минздравом и казахстанским агентством международного развития «KazAID» специальным авиабортом доставили партию гуманитарного груза палестинскому народу. Этим же бортом в Казахстан были вывезены 28 человек – граждане РК и члены их семей, которые эвакуированы из сектора Газа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.
"После прохождения всех обязательных процедур, эвакуированным гражданам Казахстана будет оказана необходимая правовая, медицинская и иная помощь", - проинформировали в МИД.
В ноябре аналогичным образом была благополучно эвакуирована первая группа граждан общим количеством 99 человек.
Гуманитарная помощь, включающая в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн, была передана Египетскому Красному Полумесяцу. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ совместно с египетскими властями передаст казахстанскую помощь нуждающимся палестинцам.
"Казахстан в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии предоставил дополнительную гуманитарную помощь Палестине, которая также является членом этой организации", - отметили в министерстве.