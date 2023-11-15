Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Каир

Новостями об эвакуированных из сектора Газа гражданах Казахстана поделились в министерстве иностранных дел РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МИД РК

«Наши соотечественники, которые сегодня были эвакуированы из сектора Газа, прибыли в город Каир и размещены в гостинице. Казахстанские дипломаты и сотрудники международных организаций оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку», – поделились в МИД.

Решаются вопросы документирования граждан РК и членов их семей.

Напомним, ранее в рамках первого этапа эвакуации через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.

Эвакуация граждан РК из сектора Газа проходит поэтапно. Казахстанские дипломаты продолжат работать с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и другими международными организациями по эвакуации оставшихся казахстанцев из анклава. После того, как все наши граждане будут благополучно доставлены из Газы в Каир, правительство РК направит эвакуационный борт.