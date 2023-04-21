Еще более 890 тысяч га сельхозземель вернули государству в Казахстане

С начала года в Казахстане в госсобственность возвращена 891 тысяча гектаров неиспользуемых земель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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С начала года территориальные подразделения Комитета управления земельными ресурсами МСХ по республике зарегистрировали 381 внеплановую проверку в отношении землепользователей на площади 486 тысяч га. В результате внесено 152 предписания на площади в 304,7 тысячи га.

«Государству в этом году уже возвращено 891,7 тысячи га простаивающих сельхозугодий. Кроме того, в отношении акиматов проведено 65 проверок, было выявлено 117 незаконных решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения. В адрес местных исполнительных органов выдано 54 предписания об устранении нарушений земельного законодательства.

Работы продолжаются в нарастающем темпе. Из 10 млн га, подлежащих возврату в течение двух лет, в госсобственность перешло уже в общей сложности 6,3 млн га», – обнародовали цифры в Минсельхозе.

В ведомстве акцентировали, что возвращенные государству сельхозземли поставят в резерв районов для последующего оптимального обеспечения жителей общественными пастбищами. Эти земельные участки выставят на конкурс только после полного обеспечения населения землями общего пользования.

Напомним, за прошлый год государству было возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, что в 10 раз больше, чем в 2021 году (0,4 млн га). В 2023 году планируется изъять еще порядка 5 млн га.