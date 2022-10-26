5 млн га сельхозземель вернули в госсобственность. План исполнен досрочно

Министерство сельского хозяйства Казахстана вернуло в государственную собственность 5 млн га простаивающих сельскохозяйственных земель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

«Министерству сельского хозяйства удалось досрочно исполнить план по возврату в госсобственность 5 млн (5 042 692,2) га неиспользуемых сельхозземель, которые планировалось возвратить до конца 2022 года. Кроме того, на сегодняшний день землепользователи приступили к освоению 1,8 млн га ранее простаивающих угодий», – заявили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что в течение года территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами провели 1 357 внеплановых проверок в отношении владельцев участков на законность получения и использования сельхозземель.

Также 28 апреля 2022 года по поручению главы государства была сформирована рабочая комиссия, в состав которой вошли заинтересованные государственные и правоохранительные органы. С этого момента во всех регионах были созданы межведомственные группы.

Уже 9 августа текущего года президент Казахстана подписал указ, предусматривающий исключение для проверок по земельным вопросам, что значительно повысило эффективность проводимой работы по изъятию неиспользуемых сельхозугодий.

Министерство сельского хозяйства РК заверило, что работа в этом направлении продолжится.