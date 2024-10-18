Еще недавно здесь был пустырь

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– Чувствуете, какой здесь воздух? – Керимбай Ембергенов советует мне вдыхать поглубже. – Когда я окончательно убедился, что в «скворечнике» мне делать больше нечего, купил участок здесь, на возвышенности. Роза ветров приносит прохладу даже в самый зной.

Керимбай Альханович поселился на окраине города три года назад. Это был участок размером в девять соток земли, вокруг которого прежний хозяин только начал строить забор. На тот момент всего несколько десятков семей успели построить дома и обживали так называемый район новостройки, ставший продолжением дачного массива «Дачи Бозарык».

Почти десять лет назад территориально дачи передали из Сайрамского района в состав Шымкента, хотя уже задолго до этого они перестали выполнять свое исконное назначение. Близость к городу, удачное расположение вдоль Алматинской трассы сделали массив весьма удобным для постоянной жизни.

Благо среди тех, кто решил здесь обосноваться, перестроив дачный домик под всесезонное жилье, нашлись такие активисты, как Александр Подвиг, взвалившие на себя непростую ношу

обустройства массива. Они писали в акимат, приглашали представителей власти посмотреть на условия, в которых вынуждены жить, искали свободные участки под строительство детского сада, детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, сквера, детских и спортивных площадок. А еще – добивались газификации массива, прокладки водопровода и линии энергоснабжения.

Сейчас бывшие дачи практически ничем не отличаются от городских массивов с частной застройкой, хотя работать местным властям еще есть над чем. Без асфальтового покрытия остались 12 улиц, да и освещение на всех 54 улицах только значится в планах на следующий год.

Жители новостройки пока про фонари вдоль улиц не думают. У них более приземленные мечты: им бы улицы засыпать гравием! Со дня на день начнутся осенние дожди, после которых точно раскиснут дороги и придется утопать в вязкой глине.

Подрядная компания, выигравшая конкурс на прокладку в новостройке системы водо-, газо- и энергоснабжения, обещает, что в ближайшие дни все 13 улиц покроют гравием. Пока готовы три.

Заместитель директора ТОО «Ак барыс ЛТД» Мухамад Мудаминов заверил, что по мере завершения земляных работ на отдельно взятых улицах их тоже приведут в порядок. В смете затрат проекта не значатся расходы на эти цели, но руководство подрядной компании, понимая, что во время прокладки земляных траншей под водопроводные трубы и электрический кабель грунтовые дороги порушили, готово пойти навстречу жителям.

Новостройки жилого массива «Дачи Бозарык» чуть ли не первый микрорайон в Шымкенте, в котором объединили в один проект работы по газификации, строительству водопровода и сис­темы энергоснабжения.

Руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ городского акимата Ильяс Есжанов считает, что комплексный подход позволил ускорить реализацию проекта, сэкономив не только бюджетные деньги, но и время проведения строительно-монтажных работ.

– Параллельно ведутся работы, нет необходимости проводить согласование между компаниями, – говорит Ильяс Есжанов. – Фирма сама регулирует график выполнения работ. И отставания нет. Уже только одно проведение конкурса по определению подрядчика позволило не затягивать процедуру. Я каждую неделю бываю здесь, иногда дважды приез­жаю, чтобы проверить темп и качество строительства. Замечания случаются, это же рабочий процесс, но их тут же устраняют. Подрядчик, к счастью, оказался добросовестным.

Общая стоимость проекта по строительству коммунальной инфраструктуры – 1,8 млрд тенге. Первый транш – 180 млн тенге – выделили под занавес прошлого года. Эти средства ушли на установку двух транс­форматоров и подключение жителей к сетям коммунального предприятия, что существенно сократило расходы населения на электроэнергию.

– Сейчас за свет мы платим полторы тысячи тенге в месяц, а ведь раньше доходило до семи тысяч тенге, – делает расклад Керимбай Ембергенов. – При этом столько же потребляем. Просто раньше электроэнергию нам поставлял частник, по тарифам, которые существенно выше, чем утвержденные в городе. С одной стороны, это лучше, чем сидеть в потемках, а с другой – очень дорого. Все здесь строятся, расходов много. Теперь вот с нетерпением ждем 25 октября. Ко Дню Республики нам обе­щают подключить природный газ, тоже, наверное, оплата будет ниже, чем у частника.

Возле дома аксакала уже установлена станина, на которой будет крепиться прибор учета. Жанибек Калдыбекулы и Владимир Токарев двигаются дальше, работая который день на улице Коргас. За день вдвоем они успевают установить порядка 40 станин, каждая из которых рассчитана на два газовых счетчика. Работы много, ведь на новостройке по плану детальной планировки жилого массива предполагается в общей сложности строительство более 700 домов.

И хотя некоторые землевладельцы еще даже не приступали к освоению участка, вся необходимая инфраструктура к их будущим домам прокладывается уже сейчас. Все, что останется сделать новоселам, так это протянуть сети от улицы непосредственно до дома. И самостоятельно оплатить все расходы.

Ильяс Есжанов заверяет, что сумма эта не очень большая – 120 тыс. тенге за подключение к системе газоснабжения и 30 тыс. тенге – к водопроводной сети.

– Работа по газификации и прокладке водопроводных сетей выполнена на 80%, – рассказывает Мухамад Мудаминов. – Общая длина газопровода превышает 12 километров. Трубы полностью проложены, идет установка ШРП, ведется подготовка к опрессовке сетей, тем, кто живет постоянно, устанавливаются индивидуальные газоизмерительные приборы.

440 колодцев для системы водоснабжения также смонтированы. Траншея под водопровод протяженностью почти 6 км прокопана. Осталось уложить и соединить трубы. До конца года в домах жителей появится вода.

Керимбай Ембергенов и его соседи с нетерпением ждут завершения работ на водопроводе. Признаются, что устали жить на привозной воде. Она в летнюю жару быстро портится, да и для хранения необходимы специальные емкости.

– Пять тонн воды мне обходятся в пять тысяч тенге, – рассуждает аксакал. – Обычно я заказываю такой объем. Но дело даже не в деньгах, вернее, не столько в деньгах, сколько в неудобстве. Для питья надо воду кипятить, хотя в квартире мы пили из-под крана, настолько она чистая и вкусная. Здесь этого нельзя делать, опа­саемся инфекций. Мы видим, что подрядчик старается, работает, осталось совсем немного, и все у нас будет.

По соседству с домом Керимбая Ембергенова ведется строительство энергораспределительного пункта. Под его размещение пришлось изымать восемь соток земли. Сюда по подземному кабелю от подстанции «Бозарык» будет поступать переток, а уже отсюда – распределяться по всему массиву.

Уже закупили 14 км кабеля, со дня на день начнется его укладка. Протянуты и 12 км СИП – самонесущего изолированного кабеля. Доставили и еще один, третий по счету, новый трансформатор. Пока в нем не было потребности, и население обходилось двумя трансформаторами. В ближайшие дни планируется переподключение с временной схемы подачи электроэнергии на постоянную.

– Люди жаловались, что нет света, их не устраивало низкое качество поступающей по частным сетям электроэнергии, вот мы и смонтировали временную линию, – говорит Мухамад Мудаминов. – Теперь готовимся перейти на постоянную схему подачи. Постепенно работа близится к завершению, хотя предстоит сделать еще немало.

Проект по электрификации новостройки оказался наиболее хлопотным и затратным по времени. Его начинали еще в ноябре прошлого года, а завершение по графику – к концу декабря текущего года. На данный момент генеральный подрядчик не освоил 400 млн тенге от общей стоимости проекта.

– Я даже не сомневаюсь, что все успеют, – уверен Есен Нуржанов. – Это видно по количеству рабочих, которые ежедневно трудятся на массиве. День-два не приеду, а потом удивляюсь, сколько тут уже сделано. Думаю, подрядчика подстегивает и то, что регулярно сюда наведывается аким города Габит Сыздыкбеков. До этого мы ни одного акима не могли сюда дозваться, чтобы показать, в каких условиях людям приходится­ жить. Не у всех же есть еще одно жилье, чтобы можно было там жить, а здесь строить. Люди воспряли духом, видя, что власть не обходит их стороной, решая их коммунальные и социальные вопросы. И хоть у нас тут нет свободной земли, нашли участки под строительство и детской площадки, и государственного детского сада. Даже школу новую обещают построить!

Действительно, на границе с бывшими дачами и новостройкой ведется строительство детской игровой площадки. Она разместится­ по соседству с детским садом, работающим на основе ГЧП. Дошкольное учреждение рассчитано на 112 детей. Заведующая детским садом Динара Байтукова рассказывает, что чуть ли не ежедневно приходят родители, чтобы определить ребенка в детский сад.

– Много желающих, но сад заполнен, – разводит руками Динара Байтукова. – Ставим в очередь, мамочки ждут, пока освободится место. Пять садиков вокруг, и все переполнены. Здесь много молодых семей живет, по два-три поколения в одном доме. Так что нам нужны и детские сады, и школы.

Учебное заведение по программе «Комфортная школа» на новостройке начнут возводить уже в следующем году. Оно рассчитано на две тысячи учеников. Так что места хватит на всех.

Жители надеются, что ко времени завершения строительства школы в асфальт оденутся все местные улицы, появятся фонари и тротуары, завершатся работы по озеленению и благоустройству. К слову, вывоз бытового мусора из массива уже налажен, что приучает жителей к чистоте и порядку и избавляет улицы от летающих полиэтиленовых пакетов.

А это уже важный шаг на пути к тому, что новый жилой массив реально может стать комфорт­ным для жизни и престижным, ведь именно такую судьбу ему пророчит мой новый знакомый Керимбай Ембергенов.