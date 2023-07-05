Третий человеческий скелет обнаружили на том же месте в Костанае

В Костанае обнаружили еще один скелетированный труп на месте замены труб, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

"Сегодня обнаружены еще одни скелетированные останки человека на месте замены труб в Костанае, на пересечении улиц Мауленова и Дощанова. Вчера, 4 июля, на этом месте были обнаружены останки двух неустановленных людей", – сообщили в пресс-службе ДП.

На месте происшествия полицейские продолжают следственные действия.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.