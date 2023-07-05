Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае

Костанайские полицейские устанавливают личности скелетированных трупов, найденных коммунальщиками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Человеческие останки обнаружили 4 июля работники Костанайской теплоэнергетической компании, когда заменяли трубы на пересечении улиц Мауленова и Дощанова.

Они же в тот же день в 14:30 сообщили о жуткой находке в полицию.

Стражи порядка проводят следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, в середине июня этого года человеческие кости нашли при реконструкции стадиона в городе Петропавловске.