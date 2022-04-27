Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"

В системе «Сергек» заработал новый функционал. Речь идет о программе «Қорғау Сергек», с помощью которой выявляются автомашины с подложными номерами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

«Продолжается целенаправленная работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, а также лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, только за минувшие сутки комплекс «Қорғау Сергек» на дорогах города вычислил 11 автолюбителей, который использовали подложные номера. Ими в течение минувшего дня допущено 790 правонарушений на общую сумму 12 миллионов 680 тенге. Указанные автомашины задержаны и водворены на специальную штрафную стоянку», – рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

В числе оштрафованных – гражданин А. 1992 года рождения. Накануне он нарушил ПДД 92 раза. Сумма штрафа составила 1 миллион 541 тысячу тенге.

«Необходимо отметить, что система «Қорғау Сергек» в пилотном режиме используется с ноября 2021 года. Всего с начала года за использование подложных государственных номеров (части 3, 4 cтатьи 590 КРКоАП) задержан и привлечен к административной ответственности 171 водитель. Транспортные средства помещены на штрафстоянку», - резюмировал полковник Саттаров.