Скриншот с видео
Транспорт , Общество , Технологии , Цифровизация
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"

В системе «Сергек» заработал новый функционал. Речь идет о программе «Қорғау Сергек», с помощью которой выявляются автомашины с подложными номерами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

«Продолжается целенаправленная работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, а также лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, только за минувшие сутки комплекс «Қорғау Сергек» на дорогах города вычислил 11 автолюбителей, который использовали подложные номера. Ими в течение минувшего дня допущено 790 правонарушений на общую сумму 12 миллионов 680 тенге. Указанные автомашины задержаны и водворены на специальную штрафную стоянку», – рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

В числе оштрафованных – гражданин А. 1992 года рождения. Накануне он нарушил ПДД 92 раза. Сумма штрафа составила 1 миллион 541 тысячу тенге.

«Необходимо отметить, что система «Қорғау Сергек» в пилотном режиме используется с ноября 2021 года. Всего с начала года за использование подложных государственных номеров (части 3, 4 cтатьи 590 КРКоАП) задержан и привлечен к административной ответственности 171 водитель. Транспортные средства помещены на штрафстоянку», - резюмировал полковник Саттаров.

 

Популярное

Все
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Гостем Нур-Султана стал известный французский пианист Давид Бисмут
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Объединение партий "AMANAT" и "ADAL" прокомментировал известный предприниматель
Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане
Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане
Жителей Байконыра на все лето оставляют без горячей воды
"AMANAT" остается ядром консолидации сторонников реформ Президента – Госсекретарь
Новый Казахстан – справедливый Казахстан
​​​​​​​В джазе только лучшие
​​​​​​​Международный опыт управления государственными финансами
Токаев ратует за конкурентные условия на партийном поле Казахстана – общественник
Конь в авто
Землепашцу космос в помощь
​​​​​​​Импорт снизить, экспорт нарастить
​​​​​​​Партия «AMANAT»: курсом к Новому Казахстану
О нравственном и духовном
Каждый ребенок достоин школы
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане

Читайте также

Общество
Детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавло…
Общество
Жителей Байконыра на все лето оставляют без горячей воды
Общество
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Ка…
Общество
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COV…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]