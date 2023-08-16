Еще одна улица закрыта на ремонт в Астане

По согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна правостороннего съезда на мост М1 с транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

В связи с проведением среднего ремонта с 16 по 31 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.