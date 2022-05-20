Ещё в одном регионе Казахстана выявили "филиал" финпирамиды GAP

Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило о ходе расследования уголовного дела "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива "GAP", передает Kazpravda.kz.

Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива "GAP" (Global Asar Project) расследуется территориальным департаментом АФМ по ЗКО.

"В 2021 году на территории Западно-Казахстанской области была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге", - отметили в АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пресечении деятельности представительств GAP в Костанае, Шымкенте и Актобе.