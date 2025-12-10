ВМС Таиланда начали военную операцию на границе с Камбоджей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

На фоне обострения конфликта с Камбоджей Королевские военно-морские силы Таиланда и ВВС страны начали операцию "Trat Suppresses Foes", сообщил штаб пограничных сил обороны в провинции Трат.

Согласно сообщению, ВМС Таиланда взяли на себя "ответственность за активизацию операций в своем секторе, поскольку пограничные столкновения с Камбоджей участились". В частности, корабль HTMS Thepa был направлен в район операции для проведения круглосуточного патрулирования и наблюдения.

Весь экипаж приведен в полную боевую готовность, системы вооружения корабля могут немедленно отреагировать на любую эскалацию. Все тайские рыболовные суда были предупреждены о необходимости избегать нахождения вблизи тайско-камбоджийской морской границы.

В понедельник на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения. Согласно сообщению министерства национальной обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок, в свою очередь, утверждает обратное.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях перемирия, достигнутого ранее в этом году под давлением США. В июле столкновения привели к гибели 48 человек, 300 тыс. покинули дома. Тогда США смогли усадить стороны за стол переговоров.