По последним данным, один военный погиб, четверо других ранены, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи, один военный погиб, четверо других ранены», — говорится в публикации портала Khaosod.

Как утверждают тайские военные, Камбоджа применила ракеты BМ-21 для атаки на районы с гражданским населением в провинции Бурирам.

В четырех приграничных регионах страны эвакуировали примерно 70 процентов населения. 35 623 человека уже зарегистрировались во временных убежищах. При эвакуации погиб один человек.

Глава сената Камбоджи Хун Сен заявил, что Бангкок обстреливает территорию страны всеми видами оружия со вчерашнего дня.

Напомним, 27 июля 2025 года Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при прямом посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет в своих соцсетях после состоявшегося вечером 26 июля телефонного разговора с Трампом.

По его словам, американский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с человеческими жертвами конфликта и подтвердил свою приверженность миру.