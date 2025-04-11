Для казахстанской спортивной отрасли, привыкшей получать государственные дотации, установление взаимодействия между различными спортивными клубами и федерациями с представителями известных в мире брендов и компаний – задача весьма злобо­дневная. По замыслу организаторов, необходимо применять успешный международный опыт, когда государство вкладывает средства в развитие массового и детского спорта, в то время как институты бизнеса помогают федерациям и клубам или делают ставку на отдельных спортсменов. Взаимовыгодное сотрудничество на примере известных футбольных клубов, таких как испанская «Барселона» или английский «Ливерпуль», было бы полезным отечественной спортиндустрии, которой рано или поздно, но все же придется учитывать подобного рода формы взаимодействия непосредственно спорта и бизнеса.

Стоит напомнить, что после летней Олимпиады в Париже Президент Касым-Жомарт Токаев заострил внимание на том, что пора менять стратегию в работе спортивных инс­титутов страны, привыкших за бюджетные средства финансировать тех же легионеров. Стоит только взглянуть на составы футбольных команд, участвующих в чемпионате страны, и от обилия фамилий иностранцев начинает рябить в глазах. На их зарплаты выделяются миллиарды тенге, однако клубы в целом продолжают влачить свое существование, отодвигая соотечественников от игр как на внутренней, так и на международной арене. А ведь от уровня клубов напрямую зависит и качество национальной сборной, теряющей позиции в международном рейтинге и так и не вышедшей на ожидаемый уровень за последние 23 года, которые мы находимся в УЕФА. Наши клубы так и не научились работать по-новому, а дотации за много лет превратили их в нахлебников, от которых нет ощутимой пользы. Стоит лишь сожалеть о том, что на легионеров были потрачены огромные средства, а ведь эти деньги могли бы при правильном подходе к делу пойти на развитие инфраструктуры, наличие которой и позволяет взращивать конкурентоспособных на мировой арене спортсменов.

В ходе мероприятия мы обратились за комментарием к Тлекбеку Акпае­ву – сыну Аманчи Акпаева, долгие годы руководившего спортивным ведомством Казахстана, начиная с советского периода и до независимости страны, и являвшегося инициатором и активным участником процесса перехода казахстанского футбола из Азии в Европу. Изучив передовой опыт ведущих футбольных держав, Акпаев ратует за реформы в отечественном футболе, и подобные конференции, на его взгляд, могли бы стать хорошим подспорьем для наших команд, которым рано или поздно придется­ перейти на рыночные рельсы. А что самое важное – научиться зарабатывать средства самостоятельно, считает он, делясь с аудиторией «Казахстанской правды» своими впечатлениями от увиденного и услышанного на конференции:

– Членство в элитарном футбольном сообществе UEFA обязывает Казахстан следовать современным тенденциям и изменениям в мировой футбольной практике. Однако для достижения этой цели требуется глубокое переосмысление внутренних проблем и качественное преобразование футбольной системы страны. Форум, прошедший в Алматы, предоставил уникальную возможность познакомиться с передовым опытом ведущих менеджеров европейских футбольных клубов, таких как «Барселона» и «Ливерпуль», спикеры которых были открыты к активному обмену мнениями. Однако хотелось бы отметить пассивность в дискуссиях со стороны представителей казахстанских футбольных клубов. Это может быть связано с отсутствием навыков ведения профессионального диалога на международном уровне.

Вносимые изменения в Закон РК «О физической культуре и спорте» зап­рещают финансирование спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана, за счет бюджетных средств и субъектов квазигосударственного сектора.

– Согласно пункту 4.8.2 Регламента по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2024 года, клубам разрешено заявлять до 12 футболистов, не являющихся воспитанниками или гражданами Казахстана. В этой связи Федерации футбола Казахстана необходимо будет внести соответствующие изменения в данный регламент, сократив количество легионеров и сделав упор на местных футболистов. Также в краткосрочной перспективе (один-два года) казахстанские клубы неизбежно столкнутся с финансовыми трудностями. Однако в долгосрочной перспективе (до пяти лет) они будут вынуждены адаптироваться и перейти на поиск альтернативных источников финансирования (особенно при приватизация клубов) – частных инвестиций, рекламных контрактов, доходов от трансферной деятельности и оказания платных услуг. В перспективе это позволит выстроить устойчивую модель футбольного развития на основе казахстанских воспитанников и повысит качество игры национальной сборной, – резюмировал Тлекбек Акпаев.

Между тем событие, на котором в качестве спикеров выступали такие легенды футбола, как бразильцы Кафу, Роберто Карлос, и ведущие менеджеры знаменитых мировых спортивных клубов, так или иначе отразится на развитии индустрии в целом. Отечественные спортивные институты могут извлечь массу полезного из информации, полученной от представителей топ-менеджмента крупных компаний и именитых футбольных клубов. Хотя бы в плане осознания того, что уже в настоящий момент пришло время оторваться от госбюджета и начать учиться зарабатывать самим, как это принято в странах, где спорту уделяют должное внимание не только государственные, но и коммерческие структуры.