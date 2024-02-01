Есть что почитать Свежий выпуск 1 февраля 2024 г. 3:50 33 Дина Махамбетова Министерством культуры и информации принимается ряд мер по поддержке печатной журналистики. коллаж из архива «КП» Так, в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере печатных изданий совместно с АО «Казпочта» предусмотрено несколько мер по поддержке газет. В мае 2023 года запущено мобильное приложение Post.kz, в котором казахстанцы могут оформить подписку на отечественные и зарубежные издания. Совместно с Kaspi Bank организована работа по онлайн-подписке на газеты и журналы через приложение Kaspi.kz. На 2024 год количество подписчиков газет составляет 360 612 физических лиц и 7 687 юридических лиц. Печатные СМИ в регионах и крупных городах республики распространяют в 400 газетных киосках, супермаркетах и частных торговых точках в крупных магазинах, в 2 645 городских и районных отделениях почтовой связи. Предусмотрены мероприятия по повышению квалификации журналистов. Для сотрудников региональных газет и журналов в прошлом году был проведен Форум печатных СМИ, следующий запланирован на март 2024-го. В рамках форума будут организованы различные семинары и мастер-классы. На базе АО «Казконтент» будет вестись консультирование по ведению и поддержке сайтов изданий и их продвижению в социальных сетях. На базе Казахстанского института общественного развития проводятся обучающие мастер-классы по отраслевой журналистике и в целом по повышению квалификации работников СМИ. #сотрудничество #СМИ #подписка #печатные издания #газеты #журналы