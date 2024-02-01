Есть что почитать

Так, в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере печатных изданий совместно с АО «Казпочта» предусмотрено несколько мер по поддержке газет. В мае 2023 года запущено мобильное приложение Post.kz, в котором казахстанцы могут оформить подписку на отечественные и зарубежные издания. Совместно с Kaspi Bank организована работа по онлайн-подписке на газеты и журналы через приложение Kaspi.kz.

На 2024 год количество подписчиков газет составляет 360 612 физических лиц и 7 687 юридических лиц. Печатные СМИ в регионах и крупных городах республики распространяют в 400 газетных киосках, супермаркетах и частных торговых точках в крупных магазинах, в 2 645 городских и районных отделениях почтовой связи.

Предусмотрены мероприя­тия по повышению квалификации журналистов. Для сотрудников региональных газет и журналов в прошлом году был проведен Форум печатных СМИ, следующий запланирован на март 2024-го.

В рамках форума будут организованы различные семинары и мастер-классы. На базе АО «Казконтент» будет вестись консультирование по ведению и поддержке сайтов изданий и их продвижению в социальных сетях. На базе Казахстанского института общественного развития проводятся обу­чающие мастер-классы по отраслевой журналистике и в целом по повышению квалификации работников СМИ.