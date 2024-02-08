Этот прекрасный мир

На выставке, открывшейся в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике, представлены живопись и графика глухонемого художника Марата Смаилова, а также изделия в технике оригами Берика Калибекова – мастера с ограниченными возможностями.

По словам искусствоведов, произведения Марата Смаилова отличает неповторимый стиль. Они написаны на грани абстрактного и реального, в чудесных насыщенных тонах. Автор словно компенсирует вынужденную тишину красками.

– Работы Марата наполнены очарованием, – отметила сотрудник музея Гульнар Бекбердинова. – Они посвящены культуре и быту казахов, природе. Одни заставляют улыбнуться, другие трогают до слез. На философские размышления наводят, например, картины «Арал», «Акын», напоминающие нам о необходимости беречь мир как природу и мир между людьми.

Среди изделий в технике оригами, представленных Бериком Калибековым, – звери, птицы, макеты известных архитектурных сооружений. Всего 11 композиций. Каждого из своих бумажных персонажей мастер сумел наделить характером, смог передать его пластику. Берик самостоятельно освоил непростое японское искусство и даже привнес в него свои элементы.

К слову, оба художника являются сотрудниками музея-заповедника. И выставка еще раз показала, что в мире творчества нет людей с ограниченными возможностями. Для нас­тоящих художников не существует рамок и ограничений.