Этот прекрасный мир

Статьи
0
Галина Вологодская

Самые тонкие струны души затрагивает выставка работ особенных художников из Усть-Каменогорска.

фото предоставлено музеем-заповедником ВКО

На выставке, открывшейся в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике, представлены живопись и графика глухонемого художника Марата Смаилова, а также изделия в технике оригами Берика Калибекова – мастера с ограниченными возможностями.

По словам искусствоведов, произведения Марата Смаилова отличает неповторимый стиль. Они написаны на грани абстрактного и реального, в чудесных насыщенных тонах. Автор словно компенсирует вынужденную тишину красками.

– Работы Марата наполнены очарованием, – отметила сотрудник музея Гульнар Бекбердинова. – Они посвящены культуре и быту казахов, природе. Одни заставляют улыбнуться, другие трогают до слез. На философские размышления наводят, например, картины «Арал», «Акын», напоминающие нам о необходимости беречь мир как природу и мир между людьми.

Среди изделий в технике оригами, представленных Бериком Калибековым, – звери, птицы, макеты известных архитектурных сооружений. Всего 11 композиций. Каждого из своих бумажных персонажей мастер сумел наделить характером, смог передать его пластику. Берик самостоятельно освоил непростое японское искусство и даже привнес в него свои элементы.

К слову, оба художника являются сотрудниками музея-заповедника. И выставка еще раз показала, что в мире творчества нет людей с ограниченными возможностями. Для нас­тоящих художников не существует рамок и ограничений.

#Усть-Каменогорск #выставка #живопись #оригами

Популярное

Все
Кинотеатр на колесах
Первому министру обороны посвящается
Основа мира
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Первому министру обороны посвящается
Уникальный проект «Ұлы дала жорығы» выходит на международны…
Стартовал чемпионат Национальной гвардии по волейболу среди…
Сенатор прокомментировал выступление Токаева на расширенном…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]