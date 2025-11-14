«Эту практику надо прекращать»: Токаев – об увлечении разработкой бесполезных дорожных карт

93

Как он отметил, эти планы и карты даже не согласованы между собой и содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: «Нам бы день простоять, да ночь продержаться»

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе выступления на втором Форуме работников сельского хозяйства Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно повысить водоэффективность, осуществить модернизацию ирригационных сетей, сообщает Kazpravda.kz

- На сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора. Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере – определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы. В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы. Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров, - сказал Президент.

Он заявил, что следует ускорить модернизацию водной инфраструктуры с внедрением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах реализации проектов.

- Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли. Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых «дорожных карт», которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: «Нам бы день простоять, да ночь продержаться». Эту практику надо прекращать.

Государственные вложения должны приносить максимальную отдачу, этот тезис бесспорен. Средства нужно давать тем регионам, которые готовы активно применять современные технологии водопользования. Поэтому региональные планы сельхозпроизводства следует внедрить в разрабатываемый Правительством Генеральный план управления водными ресурсами, - указал Глава государства.

#Токаев #ирригация #водозабор

Популярное

Все
Чем гордится Рузама
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Когда глина оживает
Возрождая казахскую породу тазы
Его Величество король вальса
Корма для рыбных мест
Лидеры в сегменте HoReCa
Большой футбол начинается с малых полей
Так продлевали жизнь памятнику
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
«Бойтесь данайцев…»
И житница, и туристический центр
Улытау открывают автопутешественники
Человек собаке друг? Пока только на словах
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Все строго по правилам
У школы – новоселье!
Заработал кирпичный завод
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Тут рождаются новые имена
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Бренд Qazaq Organicfood может занять свою нишу на междунаро…
Президент наградил работников аграрного сектора Казахстана
«Парадоксальная ситуация»: Президент указал на нехватку спе…
Токаев поручил провести интеграцию информационных систем АПК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]