Фактор консолидации народа

«Казахский язык как часть национальной культуры должен послужить дополнительным фактором консолидации казахстанцев, – отмечает Глава государства Нурсултан Назарбаев. – Для населяющих нашу страну этносов казахский язык есть основа приобщения к культуре, обычаям и традициям, национальному быту казахского народа. Освоение казахского языка должно происходить не методом принуждения, а путем сознательного изучения с ранних лет в системе организованного образования, сполна обеспеченного в методическом плане. Это также требует ясного осознания каждым проживаю­щим в Казахстане человеком насущной необходимости такого языкового обучения».В настоящее время реализуется второй этап Государственной программы развития и функцио­нирования языков. В текущем году в целях внедрения новых информационных технологий в процесс развития государственного языка, увеличения казахскоязычного контента, сис­тематизации работы в сфере ономастики, орфографии и терминологии были созданы портал Tilalemi.kz, единые элект­ронные базы по ономастике – Atau.kz, орфографии – Emle.kz, терминологии – Termincom.kz.На портале Tilalemi.kz размещены познавательная, справочная, детская литература, словари, методические пособия, а также программы (анимационные фильмы) по обучению детей. Здесь можно узнать новости, поделиться своим опытом, идеями, мыслями по вопросам развития государственного языка.Сайт Atau.kz служит единой электронной ономастической базой. На нем представлены гео­графические названия, наи­менования городов, районов, аулов, улиц, объектов государственной собственности, статьи по истории, этимологии ономас­тических названий. Желающие могут ознакомиться с научной, научно-популярной, справочной литературой. Материалы по теории графики и орфографии казахского языка, словари размещены на сайте Emle.kz. Информацию по правильному написанию любого слова на казахском языке, размещенного в орфографическом словаре, можно найти по поис­ковику.В единой электронной терминологической базе Termincom.kz представлены отраслевые термины, утвержденные Республиканской терминологической комиссией при Правительстве Республики Казахстан. Также размещены отраслевые терминологические словари, научная литература, материалы об ученых, другая информация. Любой пользователь сайта на «открытой площадке» может участвовать в обсуждении терминов, предлагаемых на утверждение терминологической комиссии. Предусмотрена возможность скачивания мобильной версии портала и любого сайта на смарт­фоны.В рамках реализации 89-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» внесены соответствующие изменения в Государственную программу развития и функционирования языков и в План мероприятий на 2014–2016 годы. Так, разработаны «Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015–2020 годы», План взаимодействия со Всемирной ассоциацией казахов на этот же период.Государственная программа реализуется на основе 9 целевых индикаторов и 12 показателей результатов. В целях ее качественного и эффективного исполнения государственные органы, национальные компании и неправительственные организации стали соисполнителями по таким основным целевым индикаторам и показателям результатов, как доля населения, владеющего государственным языком, русским языком, английским языком, тремя языками. Ведется учет числа обучающихся государственному языку, государственных служащих и сотрудников организаций, предоставляющих госуслуги, владеющих государственным языком на уровне В1, на уровне С1.В текущем году созданы казахско-английский, английско-казахский онлайн-разговорники, для курса по изучению казахского языка на основании анимацион­ных фильмов разрабатывается мультимедийная программа «Ғажайып қазақ тілі». Также разрабатывается проект постановления по третьему плану мероприятий Государственной программы на 2017–2019 годы. Во всех государственных органах проводится диагностическое тестирование по системе «Казтест» для оценки уровня владения казахским языком. Уже протестированы 49 818 человек в центральных исполнительных и 13 116 – в местных исполнительных органах.Министерством культуры и спорта совместно с регионами пересмотрена структура бюджетных расходов на реализацию языковой политики с акцентом на обучение государственному языку крупных этносов, особенно русскоязычных. Кроме того, выделенные средства будут направлены на сохранение русского языка, поддержку языков других этносов и обучение английскому.Вместе с тем Министерство образования и науки совместно с Министерством культуры и спорта разрабатывает единую методику обучения государственному языку, связанную с требованиями системы «Казтест», по аналогии с системами IELTS и TOEFL. Эта методика будет утверждена до конца текущего года.