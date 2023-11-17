Фантазия – главное оружие артиста Общество 17 ноября 2023 г. 3:00 318 Инна Нигмадзянова, Алматы «Сац. Хроника одной репетиции» – история первого казахстанского детского театра в одном спектакле. фото Сергея Ходанова В ноябре 1945-го, спустя всего полгода после окончания Великой Отечественной войны, алматинский ТЮЗ открывался двумя постановками – утром шла «Красная шапочка», а вечером «Осада Лейдена». На днях легендарный детский театр Казахстана к своему 78-летию и 120-летнему юбилею его основателя Наталии Ильиничны Сац провел торжественный вечер. Подарком для зрителей к знаменательным датам стал спектакль «Сац. Хроника одной репетиции» известного казахстанского режиссера, обладателя премии «Золотая маска» Галины Пьяновой – уникальная реконструкция одной репетиции режиссера Наталии Сац. Действие на сцене разворачивается 7 ноября 1945 года, всего за час до открытия в Алма-Ате первого театра для детей и юношества. Как и 78 лет назад, идет репетиция сказки Евгения Шварца «Красная Шапочка»: актеры надевают костюмы, распеваются, делают финальные приготовления. А режиссер Сац в это время бежит на Зеленый базар купить реквизит для начинающего актера Юры Померанцева… Перед началом спектакля режиссер Галина Пьянова призналась, что для такого масштабного события условия «производства» были сверхэкстремальными. За сутки до премьеры «История одной репетиции» находилась в состоянии аль денте – актеры все еще дорабатывали постановку. Но по качеству исполнения и накалу кипевших на сцене страстей казалось, что спектакль отточен до самых несущественных мелочей. Завораживало все: огромные экраны, используемые как декорации, костюмы героев, песни, пробирающие до мурашек, и атлетические номера, ставшие уже тюзовской фишкой и своеобразной визитной карточкой. Сказать свое восторженное «ах!» зрители могли уже в фойе. Именно здесь расположилась выставка с уникальными фотографиями SATS TIME. Экспонаты для нее были представлены театру российским Государственным центральным театральным музеем им. А. А. Бахрушина. В рамках историко-документальной выставки SATS TIME впервые были представлены и уникальные архивные документы, раскрывающие историю жизни, становления и успеха первой женщины – оперного режиссера, основательницы театра для детей в Казахстане Наталии Сац. Большинство экспонатов входит в фонд особо ценных документов. – Сегодня каждый ребенок, который придет в наш театр, откроет для себя возможность прикоснуться к мечте, поймать свою синюю птицу, – заявляет со сцены Татьяна Костюченко, исполнившая роль главной героини в молодости. На этой эмоциональной ноте над сценой на длиннющих шестах полетели синие птицы. Что символично, будучи еще совсем крохой, Наташа Сац заявила своему отцу – известному композитору и режиссеру Илье Сацу, что однажды она непременно поймает свою синюю птицу, и эта метафора прошла с ней через всю жизнь. Попав в Казахстан, легендарная Наталия Сац в прямом и переносном смысле стала ближе к заветной мечте, открыв в республике, славившейся обилием и красотой синих птиц, детский театр. Синяя птица – украшение казахских гор давно является негласным символом Казахстана, полюбоваться на который съезжаются орнитологи и бердвотчеры со всего мира. А в 2023 году синяя птица стала официальным символом года. В «Сац. Хронике одной репетиции» Наталия предстает в образе Красной Шапочки – в берете и платье такого же ярко-алого цвета. Сац, как и ее героиня, – вечно молодая, восторженная девочка. Вся история жизни Наталии Сац похожа на миф – это коллаж, сотканный из огромного количества невероятных событий, встреч, переплетений судеб – трагических, великих, масштабных. И главное событие – создание театра для детей. Заслуженная артистка Казахстана Татьяна Тарская в роли пожилой Сац следила за происходящим на сцене из символического первого ряда зрительного зала, тогда как на самой сцене, перемежаясь с действием спектакля, шли кадры кинохроники с интервью настоящей Сац. Такой интересный прием применила Галина Пьянова – две Сац из параллельных миров на одной сцене. А сколько крылатых звонких фраз прозвучало за время спектакля: «Папа говорил всегда – бойся ретуши! Всегда говори только правду!», «Фантазия – главное оружие артиста»... Премьеру посетили министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев и многие другие почетные казахстанские и зарубежные гости. Ранее в Государственном академическом русском театре для детей и юношества состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Наталии Сац. #спектакль #детский театр #Наталия Сац #Красная шапочка #Сац