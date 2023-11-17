Фантазия – главное оружие артиста

В ноябре 1945-го, спустя всего полгода после окончания Великой Отечественной войны, алматинский ТЮЗ открывался двумя постановками – утром шла «Крас­ная шапочка», а вечером «Осада Лейдена». На днях легендарный детский театр Казахстана к своему 78-летию и 120-летнему юбилею его основателя Наталии Ильиничны Сац провел торжественный вечер. Подарком для зрителей к знаменательным датам стал спектакль «Сац. Хроника одной репетиции» известного казахстанского режиссера, обладателя премии «Золотая маска» Галины Пьяновой – уникальная реконструкция одной репетиции режиссера Наталии Сац.

Действие на сцене разворачивается 7 ноября 1945 года, всего за час до открытия в Алма-Ате первого театра для детей и юношества. Как и 78 лет назад, идет репетиция сказки Евгения Шварца «Красная Шапочка»: актеры надевают костюмы, распеваются, делают финальные приготовления. А режиссер Сац в это время бежит на Зеленый базар купить реквизит для начинающего актера Юры Померанцева…

Перед началом спектакля режиссер Галина Пьянова приз­налась, что для такого масштабного события условия «производства» были сверхэкстремальными. За сутки до премье­ры «История одной репетиции» находилась в состоянии аль денте – актеры все еще дорабатывали постановку. Но по качеству исполнения и накалу кипевших на сцене страстей казалось, что спектакль отточен до самых несущественных мелочей. Завораживало все: огромные экраны, используемые как декорации, костюмы героев, пес­ни, пробирающие до мурашек, и атлетические номера, ставшие уже тюзовской фишкой и своеобразной визитной карточкой.

Сказать свое восторженное «ах!» зрители могли уже в фойе. Именно здесь расположилась выс­тавка с уникальными фотографиями SATS TIME. Экспонаты для нее были представлены театру российским Государственным центральным театральным музеем им. А. А. Бахрушина.

В рамках историко-документальной выставки SATS TIME впервые были представлены и уникальные архивные документы, раскрывающие историю жизни, становления и успеха первой женщины – оперного режиссера, основательницы театра для детей в Казахстане Наталии Сац. Большинство экспонатов входит в фонд особо ценных документов.

– Сегодня каждый ребенок, который придет в наш театр, откроет для себя возможность прикоснуться к мечте, поймать свою синюю птицу, – заявляет со сцены Татьяна Костюченко, исполнившая роль главной героини в молодости.

На этой эмоциональной ноте над сценой на длиннющих шес­тах полетели синие птицы. Что символично, будучи еще совсем крохой, Наташа Сац заявила своему отцу – известному композитору и режиссеру Илье Сацу, что однажды она непременно поймает свою синюю птицу, и эта метафора прошла с ней через всю жизнь.

Попав в Казахстан, легендарная Наталия Сац в прямом и перенос­ном смысле стала ближе к заветной мечте, открыв в республике, славившейся обилием и красотой синих птиц, детский театр. Синяя птица – украшение казахских гор давно является негласным символом Казахстана, полюбоваться на который съезжаются орнитологи и бердвотчеры со всего мира. А в 2023 году синяя птица стала официальным символом года.

В «Сац. Хронике одной репетиции» Наталия предстает в образе Красной Шапочки – в берете и платье такого же ярко-алого цвета. Сац, как и ее героиня, – вечно молодая, восторженная девочка.

Вся история жизни Наталии Сац похожа на миф – это коллаж, сотканный из огромного количества невероятных событий, встреч, переплетений судеб – трагических, великих, масштабных. И главное событие – создание театра для детей.

Заслуженная артистка Казахстана Татьяна Тарская в роли пожилой Сац следила за происходящим на сцене из символичес­кого первого ряда зрительного зала, тогда как на самой сцене, перемежаясь с действием спектакля, шли кадры кинохроники с интервью настоящей Сац. Такой интересный прием применила Галина Пьянова – две Сац из параллельных миров на одной сцене.

А сколько крылатых звонких фраз прозвучало за время спектак­ля: «Папа говорил всегда – бойся ретуши! Всегда говори только правду!», «Фантазия – главное оружие артиста»...

Премьеру посетили министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев и многие другие почетные казахстанские и зарубежные гости.

Ранее в Государственном академическом русском театре для детей и юношества состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Наталии Сац.