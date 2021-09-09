Выставки «ЭКСПО» имеют более чем полуторавековую историю. Многие из них становились знаковыми, вносили большой вклад в науку, технологическое развитие мира. Казахстан стал членом Международного бюро выставок в 1997 году, и с этого момента наша страна начала активно проявлять себя в данном направлении, участвовала фактически во всех выставках.

На ЭКСПО-2008 в испанском городе Сарагоса среди 104 стран-участниц категории «С» павильон Казахстана был удостоен бронзовой награды в оценке критериев внешнего и внутреннего оформ­ления. И посещая именно ту выставку, Нурсултан Назарбаев­ впервые высказал идею о возможности проведения подобного мероприятия в главном городе нашей страны.

Победа в конкурсе

Официальную заявку как страна – претендент на проведение Меж­дународной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» Казахстан передал 10 июня 2011 года. За это право с Астаной конкурировал бельгийский город Льеж.

В итоге за казахстанскую столицу было отдано 103 голоса из 161.

И что не менее важно, Казах­стан, который выиграл столь ответственный конкурс и успешно провел в 2017 году ЭКСПО, до сих пор является первой страной на всем постсоветском пространстве и в Восточной Европе, кому было оказано такое высокое доверие.

Следует отметить, что ЭКСПО и по сей день является для мирового сообщества показателем высокого авторитета государства, принимающего у себя ее участников. Казахстан – признанный лидер Центрально-Азиатского региона, одна из крупнейших стран мира по занимаемой территории. Все годы своей независимости республика демонстрирует политическую и общественную стабильность, высокие темпы социально-экономического развития. Поэтому победа заявки Казахстана была совершенно закономерной. Тем более что страна предложила для выставки в высшей степени актуальную тему – «Энергия будущего», в которой нашли отражение цели устойчивого развития, «зеленой» экономики и энергетики.

Курс на «зеленую» экономику

Заявленная Казахстаном тема «Энергия будущего» была оправданным и продуманным решением, поскольку еще задолго до этого республикой во главе с ее Лидером был взят курс на «зеленую» экономику. А в предшествовавшие выставке годы Правительством принимались и запускались к реализации знаковые в области энергетики и охраны окружающей среды прог­раммные документы.

Между тем за 10 лет до знаменательного события, 25 сентября 2007 года, принимая участие в работе 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил разработать глобальную энергоэкологическую стратегию. На этом же саммите он отметил: «Убежден, что в мире не существует проблем, которые нельзя решить, если мы противопоставим вражде гармонию, терпимость и духовность, если будем основываться на взаимном доверии и сотрудничестве. Понимание этого вселяет надежду и укрепляет веру в будущее».

Позже, в 2009 году, Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата». А в 2011 году на сессии ООН Первый Президент Казахстана выдвинул еще одну судьбоносную инициативу – программу партнерства «Зеленый мост». Призванная усилить «зеленый» экономический рост в регионе, в 2012 году она была одобрена на Всемирном саммите ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в качестве межрегионального механизма, открытого для всех сторон.

В декабре 2012 года Елбасы в Послании народу страны «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» определил в качестве стратегического направления экономики задачу перехода на «зеленый» путь развития. Этому государственному решению предстояло стать началом многих процессов в данном направлении.

В 2013 году была принята Концепция по переходу страны к «зеленой» экономике. В марте этого же года Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации устава Международного агентства по возобновляемой энергии (ИРЕНА)», что позволило республике получить статус его полноправного члена и международное признание среди стран-участников, заинтересованных в достижении увеличения доли ВИЭ в мире. Ранее, в 2009 году, Первый Президент подписал Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

В 2016 году в соответствии с Указом Первого Президента РК было подписано Парижское сог­лашение по климату, которое поз­же ратифицировал Пар­ламент страны.

Мультипликативный эффект выставки

Международная специализированная выставка «Энергия будущего», в которой приняли участие 115 государств и 22 международные организации, провозгласила на весь мир идеи устойчивого и гармоничного развития, «зеленых» технологий и альтернативной энергетики. Однако истинные масштабы грандиозного проекта, инициированного Елбасы, наиболее отчетливо видны сегодня, спустя несколько лет после проведения ЭКСПО-2017.

Ровно 4 года назад, 10 сентября, Елбасы выступил перед участниками торжественной церемонии закрытия выставки, успешное проведение которой стало возможным благодаря синергии усилий Астаны и всех регионов республики. Тогда же Нурсултан Назарбаев отметил положительный мультипликативный эффект выставки на развитие экономики Казахстана.

«Более 1 400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 миллиардов тенге. Заметно оживился турис­тический сектор Казахстана – спрос на услуги туроператоров повысился в 1,8 раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более чем на 10%. Налоги в бюджет столицы от сферы услуг возросли в 1,2 раза. Столица Казахстана оказалась в центре пристального интереса всего мира», – подчеркнул он.

Вместо запланированных 2 млн человек выставку посетили около 4 млн туристов со всех уголков планеты.

Выступая на церемонии закрытия ЭКСПО-2017, Нурсултан Назарбаев подчеркнул также, что выставка стала «феноменом, определившим дальнейшее инновационное развитие Казахстана». Именно благодаря ее проведению, по версии журнала National Geographic, наша столица стала обладателем номинации «Город будущего». Согласно версии газеты New York Times, Казахстан вошел в список стран, которые стоит посетить туристам.

«Проведение EXPO еще раз продемонстрировало приверженность нашей страны идее развития «зеленых» технологий. Уверен, что наша выставка внесла свой уникальный вклад в глобальное развитие чистой энергетики во всем мире», – заявил Нурсултан­ Назарбаев. – Был организован глобальный диалог по приоритетам современной энергетической политики, обсуждены проблемы, перспективы развития альтернативных источников энергии и энергосбережения».

Итоговым документом форума «Энергия будущего», который проходил на протяжении всех 3 месяцев работы выставки, стал Манифест ценностей и принципов выставки «Астана ЭКСПО-2017».

На пути к углеродной нейтральности

Сегодня Казахстан держит устойчивый курс на развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. Стране удалось добиться качественного прироста ВИЭ в структуре общего энергобаланса – он достиг 3%. Это очень хороший показатель и во многом заслуга исторического наследия ЭКСПО, в буквальном смысле всколыхнувшего весь мир, побудившего обратить взоры всех стран на развитие альтернативной энергетики.

В наши дни как никогда прежде жителей планеты особенно остро волнуют проблемы, связанные именно с последствиями изменения климата. Ухудшающуюся ситуацию с выбросами парниковых газов в мире предвидел много лет назад Елбасы, сделавший очень много для того, чтобы Казахстан не остался на обочине мирового прогресса.

Преемственность его дальновидной политики нашла отражение и в нынешнем Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии», – говорится в нем.

Поставлена задача достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

«Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход – это мирный атом. Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года Правительство и «Самрук-Казына» должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики», – дал поручение Президент страны.

По его словам, перспективным направлением является также производство «зеленого» водорода, водородная энергетика в целом.

В мае текущего года Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли, акцентировав внимание его участников на то, что во всем мире наблюдается устойчивая тенденция – декарбонизация промышленности и экономики.

«В странах Европейского союза планируется сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. С 2023 года в ЕС вводится углеродный налог carbon tax, который может значительно затруднить экспорт казахстанской продукции, – предостерег Президент. – С учетом новых реалий будут меняться технические регламенты, стандарты и требования к товарам».

Глава государства предложил создать в стране Центр компетенций по новой энергетике, на базе которого в экспериментальном режиме будет нарабатываться опыт использования высокотехнологических инноваций в данной сфере.