Фермеры готовятся к приходу сайги

Как утверждают специалис­ты, характерная особенность экологии степных антилоп – беспрерывное перемещение в пределах ареала обитания. Миграция сайгаков по окончании окота нынешнего года уже началась. По итогам весеннего авиаучета в Акмолинской области зафиксировано 219 655 голов сайгаков. Статистика, конечно, приблизительная.

Между тем некоторые фермеры, вновь с большой тревогой ждущие прихода на свои поля сайгаков, готовятся к их нашествию самостоятельно. Как выяснилось, вдоль границы некоторых посевных площадей в Атбасарском районе продолжают появляться траншеи, ширина которых достигает полутора метров, в глубину рвы около двух метров. Однако с такой самовольной инициативой по защите посевов от животных не согласны в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Рвы по краю посевов в некоторых сельских округах района стали появляться еще в 2022 году, продолжилась эта защитная работа в прошлом году, новые факты отмечаются и в текущем году. Сотрудники инспекции настоя­тельно обращают внимание: часть самовольно вырытых траншей тянется по особо охраняемым природным территориям Атбасарского государственного природного заказника. Более того, выкопанные с целью защиты посевов от сайгаков рвы, к сожалению, для части животных стали смертельной ловушкой. Так, в мае прошлого года в глубоких канавах обнаружено 30 трупов животных – взрослых и молодняка, не сумевших из них выбраться. Как отмечают специалисты, общая протяженность одной из траншей составила 42,2 километра, в том числе по территории государственного природного заказника 20,1 км. Другой широкий ров протянулся на целых 47 километров…

По словам заместителя руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Армана Турумбаева, глубокие рвы на пути миграции сайгаков – действие, противоречащее нормам законодательства. В частности, ст. 12 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» гласит: «… при деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира». Кроме того, в статье 17 вышеназванного закона подчеркивается неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качест­ве среды обитания диких животных.

После изучения ситуации, комис­сионного обследования траншей в мае 2023 года из областной территориальной инспекции письма-обращения были разосланы во все контролирующие инстанции на предмет законности вырытых траншей. Однако по сей день, говорят в ведомстве, вопрос рекультивации разрытых земельных участков остается открытым. Кроме того, в письмах, где указаны факты рытья траншей, упоминаются и прошлогодние подобные случаи. Направлены послания в департаменты по управлению земельными ресурсами, экологии, полиции, акиматы области и Атбасарского района.

В департаменте по управлению земельными ресурсами Акмолинской области нарушение норм земельного законодательства в части порчи земли усмотрели, но для внеплановой проверки контролирующему госоргану нужно знать, кого конкретно проверять. Полномочиями по установлению личностей копателей территориальная инспекция не обладает. Об отсутствии полномочий для принятия соответствующих мер письменно сообщили инспекции и другие государственные органы.

Департамент полиции перенаправил обращение теринспекции о предъявлении иска для возмещения государст­ву ущерба из-за гибели упавших в траншеи сайгаков, проведения следственных мероприятий для установления тех, кто выкопал рвы, в отдел полиции Атбасарского района. В последнем же ссылаются на отсутствие соответствующих оснований.

При этом приказом МСХ РК от 2015 года увеличен размер возмещения вреда за незаконно добытого сайгака. В 2024 году за одного сайгака-рогача эта сумма превышает 2 млн тенге, за одну самку – 1,9 млн тенге, за незаконное изъятие, совершенное на особо охраняемой природной территории, сумма за одного самца равна 8,3 млн тенге, за самку – 5,8 млн тенге.

Областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира и раньше предпринимались попытки привлечь внимание госорганов к этой проблеме. Еще в мае 2022 года письма с просьбой принять меры к тем, кто самовольно роет траншеи на полях, отправлялись в департамент по управлению земельными ресурсами, в специализированную природоохранную прокуратуру Акмолинской облас­ти. Однако никаких мер ни в ­2022-м, ни в 2023 году принято не было. Между тем 15 мая 2024 года во время рейда с представителями регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» в том же Атбасарском районе были замечены новые траншеи…

Конечно, вышеназванные факты происходят, как говорится, не от хорошей жизни. Фермеры, не дождавшись обещанного решения насущного вопроса, на свой страх и риск пытаются собственными силами разрешить проблемы, растущие с увеличением поголовья сайгаков.

По словам Армана Турумбаева, в рамках протокольного решения Министерством экологии и природных ресурсов организовываются группы быстрого реагирования, выезжающие на места потрав сайгаками посевных и пастбищных площадей. За каждой областью закреплены сотрудники научных отделов РГКП «ПО «Охотзоопром». Ведется постоянный мониторинг ситуации с целью оперативного реагирования на обращения фермеров.

Также в рамках протокольного поручения МЭПР областная инспекция в конце мая 2024 года провела в Кокшетау совещание на тему предот­вращения ущерба, наносимого сайгаками. Принят алгоритм действий по поддержке фермеров, чьи земли находятся на пути миграции сайги. Инициирован проект с длинным названием: «Оперативный штаб по принятию мер по предотвращению ущерба сельскохозяйственным угодьям от сайгаков в период их миграции и окота Бетпакдалинской популяции в 2024–2026 годах».

В настоящее время документ находится на рассмотрении в областном акимате.