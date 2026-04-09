Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в июне 2025 года во время отдыха на Иртыше Нурахмет услышал крики о помощи – река уносила двоих человек. Мужчина не раздумывая бросился на помощь, но не справился с сильным течением и погиб.

«Стихия оказалась сильнее, – отметили в департаменте. – В памяти земляков Нурахмет Кымбат останется примером мужества и самоотверженности».

На днях семье отважного жителя Зайсанского района передали медаль «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін», которой его наградили посмертно приказом министра по ЧС. Для троих сыновей Нурахмета поступок отца стал уроком, что человеческая жизнь – высшая ценность.