Известные артисты балета из Казахстана, России и Китая выступили в Астане

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

По информации пресс-службы театра, гала-балет собрал множество выдающихся исполнителей и представил уникальную программу, в которой классические и современные произведения органично сочетались с национальными номерами.

Традиционно, в рамках «Опералии» устроители фестиваля представляют новые национальные номера, этот год не стал исключением. Так, особенного внимания заслужили две премьеры: «Жәрменке» на музыку фольклорно-этнографического ансамбля «Туран» в хореографии Анвары Садыковой и Алмата Шамшиева.

Яркое и колоритное представление отражало богатую культурную традицию Казахстана. А также еще один новый номер Анвары Садыковой «Сарматская жрица» на музыку альтернатив-фолкгруппы Steppe Sons, исполненный Аминой Кисембаевой и артистами балета, вызвал большой резонанс, впечатлив публику глубиной образов и символичностью. Без сомнения, он останется в афише балетных гала-программ театра в предстоящем XII сезоне.

Артисты из Китая – нечастые гости, поэтому их выступления ценители балета ждали с большим интересом. Па-де-де из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа, исполненное премьером Ляонинского балета Чжаном Хайдуном, (удостоен звания «Самая красивая молодёжь» провинции Ляонин) и его партнершей солисткой Ляонинского балета Сунь Хуэйсинь, было встречено залом горячими овациями. Артисты демонстрировали техническую безупречность и эмоциональную глубину.

Чжан Хайдун и Чжан Юйи исполнили Skydance на музыку Эцио Боссо в хореографии Патрика де Бана. С работами этого балетмейстера столичная публика хорошо знакома, благодаря балету «Зов степи».

Этот номер заворожил зрителей своей эмоциональной насыщенностью и оригинальными хореографическими решениями.



Конечно, заинтересовали публику и другие номера, которые не представлены в балетной афише столицы. В их числе были: па-де-де из балета «Ярмарка в Брюгге» на музыку Хольгера Симона Паули и в хореографии Августа Бурнонвиля, привезенное гостями из России. А представили его прима и премьер «Урал Оперы» Елена Воробьева (лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль») и Алексей Селиверстов (лауреат «Гран-при Михайловского театра», молодежных Дельфийских игр России, Международного фестиваля Tanzolymp в Берлине).

Исполнители поразили публику своей легкостью и воздушностью образов, которые точно передавали дух эпохи и стиль Бурнонвиля. Современные хореографические работы в их исполнении также заняли важное место в программе.

Дуэт Елены и Алексея Baroque на музыку Антонио Вивальди в хореографии Антона Пимонова отличался элегичностью, певучестью и драматизмом, которые подчеркивались музыкой великого композитора.



«Первое представленное нами Па-де-де из балета Августа Бурнонвиля «Ярмарка в Брюгге» принадлежит репертуару датского балета, в нашей стране оно исполняется только на екатеринбургской сцене. Постановку перенёс Николай Хьюббе, бывший танцовщик Датского королевского балета и в настоящем времени их художественный руководитель. Он прекрасно владеет техникой исполнения стиля Бурнонвиля и так же потрясающе его передает. Это па-де-де отличается от обычного классического невероятной легкостью, мобильностью и виртуозностью. Особенностью также является

специфическая стилизация рук. Например, если в классическом балете подготовительная позиция рук направлена вниз, то у Бурнонвиля они слегка приподняты, находятся между первой и подготовительной позициями, а корпус слегка выдается вперед. Если казахстанская публика видела балет «Сильфида», то стиль был узнаваем. И следующий номер в программе – это номер нашего балетмейстера Антона Пимонова. Мы подготовили его специально для вашего гала-концерта», – пояснила Елена Воробьева.

По словам Антона, этот дуэт является данью уважения композитору и классическому танцу. Номер, по сути, бессюжетный, скорее это номер-настроение, представляющий собой диалогдвух близких по духу людей.

Они не похожи друг на друга, но их многое объединяет.

«Хореографический текст произведения основан на чистой классике. Движения ног исполняют привычные классические па, тогда как верхняя часть тела – руки и плечи – льются в мелодии, создавая выразительные образы. Это не просто движения, а скорее

пластичные, плывущие, раскачивающиеся жесты, превращающие верхнюю часть тела в поющую, говорящую часть хореографии», – заключила балерина.



Классические номера, такие как фрагмент из балета «Сильфида» Германа Левенскольда в хореографии Августа Бурнонвиля, исполненный Софией Адильхановой и Данияром Жуматаевым, а также па-де-де из балета «Корсар» Адольфа Адана в исполнении заслуженного деятеля Казахстана Айгерим Бекетаевой и Диаса Курмангазы, подчеркнули мастерство артистов «Астана Опера» и их способность передавать дух классического балета.

Нельзя не отметить и яркие дуэты вечера, в их числе дуэт из балета «Бетховен – Бессмертие – Любовь» в хореографии Раймондо Ребека, мастерски исполненный Анастасией Заклинской и Галымжаном Нурмухаметом.

Кульминацией вечера стало выступление заслуженных деятелей Казахстана Мадины Унербаевой и Бактияра Адамжана, которые представили Гранд-па из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса в хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского.

Зал встречал и провожал артистов бурными аплодисментами. Завершил балетную феерию национальный номер RUH, ставший хитом XI-го театрального сезона «Астана Опера».

Поставлен он был на музыкальную композицию «Аманат» этно-фольклорного ансамбля Hassak хореографом Султанбеком Гумаром. Музыковеды не раз отмечали, что его стиль может стать новым направлением в современном казахском балете.