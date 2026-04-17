«Сөз өнеріндегі өлкетану»: второй день Недели к Национальному дню книги

В рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, сегодня по всей стране проходит второй тематический день — «Сөз өнеріндегі өлкетану», посвященный популяризации отечественных авторов, развитию региональной литературы и сохранению литературного наследия каждого региона,  Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В этот день в библиотеках, учреждениях культуры и организациях образования по всей республике пройдут встречи с авторами, презентации книг, литературные вечера, дискуссионные площадки и другие мероприятия. В их числе — в области Абай состоится встреча с писателем Асетом Мырзакасымом, в Акмолинской области пройдет презентация книги Алмаса Темирбая «Жекебатыр», в Алматинской области — встреча с поэтом Аршыном Нурбакытом и обсуждение его книги «Айқасқа». Также запланированы мероприятия, посвященные наследию Абая Кунанбаева, Габита Мусрепова, Кабдеша Жумадилова, Шомишбая Сариева и других авторов.

Кроме того, читателям представят произведения отечественных авторов, краеведческие издания, а также литературу, раскрывающую историю, традиции и культурное своеобразие регионов страны.

 

