Тематические книжные выходные пройдут в Казахстане

Культура,Литература
18

Познавательные мероприятия различного формата пройдут в разных регионах страны 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, в эти выходные по всей стране пройдут тематические дни – Weekend. Book. Vibes, направленные на популяризацию чтения, продвижение книжной культуры и формирование интереса к литературе среди детей и молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В эти дни в библиотеках, учреждениях культуры и организациях образования по всей республике будут организованы книжные площадки для чтения на свежем воздухе, показы фильмов по мотивам произведений, мероприятия книжных клубов и тематические программы для детей.

В их числе – в области Абай для детей пройдет акция «Кітап оқу алаңдары», а также вечер поэзии «Демалыс пен кітап – шабыт үндестігі».

В Акмолинской области состоятся литературный вечер «Мен әлемді кітап арқылы білемін» и викторина «Quiz book: Білім бәйгесі».

В Актюбинской области пройдет литературно-познавательный вечер «Кітап – трендте!».

В Западно-Казахстанской области для детей и школьников будет организовано мероприятие «Кітап кейіпкерлері сөйлейді».

В области Жетісу состоятся вечер поэзии «Ақындар мұрасы» и интеллектуальные игры. В Кызылординской области — марафон чтения «Кітап – сарқылмас қазына».

#выходные #книги #МКИ #Weekend. Book. Vibes

