Фестиваль «Текемет-арт» собрал в Уральске мастеров из восьми регионов страны

фото предоставлено организаторами фестиваля

На выставке-ярмарке были представлены сувениры, одеж­да, украшения, предметы быта, выполненные в этностиле из самых разнообразных материа­лов. Проходили презентации текемет, умельцы обменивались техниками работы и новыми идеями. Состоялось множество мастер-классов: по прядению с помощью ұршық, бисероплетению, плетению камчи, изготовлению торсық, картин из фетра, тумаров, украшений для юрт...

– Декоративно-прикладное искусство раскрывает все богатство истории и культуры нашего народа. Во многих семьях из поколения в поколение передаются секреты мастерства. Такое взаимодействие между поколениями и есть духовно-нравственное воспитание. Наши фестивали позволяют транслировать этот опыт, – говорит руководитель областного филиала РОО «Ұршық» Гулдана Магзуова.

Сама Гулдана уже шесть лет занимается изготовлением этнических украшений. Недавно зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Выставляет свои изделия пока только на ярмарках, но спрос растет. К Наурыз мейрамы заказы начинают поступать уже в январе. В планах освоить также пошив одежды на заказ. Сейчас мастерица шьет и вышивает только для семьи.

Руководитель РОО «Ұршық» Бибигуль Карденова – мастер по войлоку, этнодизайнер и большой энтузиаст пропаганды национальных традиций, развития в стране декоративно-прикладного искусства. Сейчас она активно работает над созданием областных филиалов общественного объединения. Кроме фестивалей республиканского уровня в ряде городов прошли Ұршық-пати.

– Нас заметило руководство Национального музея, – рассказывает Бибигуль Карденова. – В июле на площадке музея планируем провести Ұршық-Fest. С начала октября и до конца этого года музей выделил три больших зала, чтобы мы могли выставить свои работы – текемет, сырмак, алаша, потому что образцов ковров ручной работы практически не осталось. Эту коллекцию мы собираем при поддержке участников фестивалей, в ней будут как новые работы, так и те, что изготовлены бабушками и мамами, но хорошо сохранились. Уверена, эти проекты станут серьезным вкладом наших ремесленников в сохранение и популяризацию отечественной культуры.

Добавим также, что для многих юных казахстанцев занятие традиционными ремеслами становится не только хобби, развивающим художественный вкус и трудовые навыки, но и серьезной заявкой на будущее. Так, на фестивале мастер-класс по плетению камчи проводили школьники из Актюбинской области, младшему из которых 12 лет. Еще одна юная участница фестиваля – ученица уральской гимназии 7-летняя Жанель Хисметденова, которая вместе со своим преподавателем Шакизат Бекишевой показала мас­тер-класс по сухому валянию.