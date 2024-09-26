Фигуристка Софья Самоделкина выступит перед матчем чемпионата КХЛ в Астане

Спорт
158
Дана Аменова
корреспондент

17-летняя спортсменка решила поддержать хоккейный клуб «Барыс», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/team_samodelkina/

Встреча между командами «Барыс» – «Сочи»  состоится сегодня вечером в столичном многофункциональном ледовом  дворце «Барыс Арена».

«На предматчевом шоу выступит мастер спорта по фигурному катанию, чемпионка Казахстана, серебряный призёр юниорского Гран-при в Словении и победительница Мемориала Дениса Тена среди юниоров  — Софья Самоделкина», – проинформировали в пресс-службе казахстанского клуба.

Напомним, в прошлом году стало известно, что медалистка юниорской серии гран-при Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.

Недавно в соцсетях девушка объявила о том, что официальном вошла в состав сборной Казахстана. В июле она впервые выступила на летнем чемпионате Казахстана, где заняла первое место. 

Новоиспеченная казахстанская фигуристка поймала букет невесты на свадебном торжестве Александры Трусовой и Макара Игнатова. 

 

#матч #КХЛ #Софья Самоделкина #фигуристка

Популярное

Все
Новый взгляд на мир древних кочевников
Астанинское дежавю
Майнинг до «зоны» довел
В Костанае сгорели автобусы
Путь в «темноту» вполне реален
На знание казахского – равняйсь!
В Астане прошел фестиваль парусного спорта
Изобретение сельского школьника может спасать жизни
Вершины рядового Казанцева
Начала работу площадка Astana Media Week 2024
В Петропавловске с помощью ЭКО родились три сестры
Местная продукция уступает в цене, но не в качестве
Жизнь у большинства дачников, переживших наводнение, вновь вошла в спокойное русло
Новый цех позволит ТОО «QazTehna» повысить производительность и степень локализации
Кто в автобусе хозяин?
Участие граждан – необходимое условие эффективности профилактики правонарушений
Грантовое финансирование получили проекты ученых из ВКУ
Молодо, да не зелено!
«Берлинская прививка» для мегаполиса
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Труба пока не готова
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
В Атырау появится дендрологический парк
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
«Пакт во имя будущего» планируется принять на Summit of the Future ООН
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник
«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Референдум стал актом гражданской справедливости
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлингу
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
Строительство АЭС: принято постановление правительства по вопросу республиканского референдума
Преступления против детей не останутся безнаказанными

Читайте также

Пятиборцы завоевали «бронзу» на чемпионате мира U19
Едыге Емберды победил на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Серебряный призер парижской Олимпиады высказался о своей да…
Первые стрельбы, первые победители

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]