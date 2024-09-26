Фигуристка Софья Самоделкина выступит перед матчем чемпионата КХЛ в Астане

Фото: instagram.com/team_samodelkina/

Встреча между командами «Барыс» – «Сочи» состоится сегодня вечером в столичном многофункциональном ледовом дворце «Барыс Арена».

«На предматчевом шоу выступит мастер спорта по фигурному катанию, чемпионка Казахстана, серебряный призёр юниорского Гран-при в Словении и победительница Мемориала Дениса Тена среди юниоров — Софья Самоделкина», – проинформировали в пресс-службе казахстанского клуба.

Напомним, в прошлом году стало известно, что медалистка юниорской серии гран-при Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.

Недавно в соцсетях девушка объявила о том, что официальном вошла в состав сборной Казахстана. В июле она впервые выступила на летнем чемпионате Казахстана, где заняла первое место.

Новоиспеченная казахстанская фигуристка поймала букет невесты на свадебном торжестве Александры Трусовой и Макара Игнатова.