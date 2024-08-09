Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина официально вошла в состав сборной Казахстана

В прошлом году стало известно, что медалистка юниорской серии гран-при Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.

«Ура! Включена в состав национальной сборной Республики Казахстан! Прощаюсь с Федерацией фигурного катания на коньках России, хотя рассталась с ней уже более года назад. Рада, что вопрос, наконец-то решён, и я буду представлять Республику Казахстан (Родину моей мамы) на международной арене. Хочется сказать большое спасибо руководству спорта Республики Казахстан и города Астаны, Федерации «Союз конькобежцев», а после его реорганизации, Казахстанскому Союзу фигурного катания на коньках и Федерации фигурного катания на коньках Астаны, которые делали всё, что от них зависело, для моего перехода после получения гражданства Республики Казахстан. Обещаю, что я оправдаю их старания и заботу обо мне», – проинформировала девушка.