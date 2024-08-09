Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина официально вошла в состав сборной Казахстана

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

17-летняя спортсменка в соцсетях поблагодарила тренеров, хореографов и болельщиков за поддержку, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/sofyasamodelkina

В прошлом году стало известно, что медалистка юниорской серии гран-при Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.

«Ура! Включена в состав национальной сборной Республики Казахстан! Прощаюсь с Федерацией фигурного катания на коньках России, хотя рассталась с ней уже более года назад. Рада, что вопрос, наконец-то решён, и я буду представлять Республику Казахстан (Родину моей мамы) на международной арене. Хочется сказать большое спасибо руководству спорта Республики Казахстан и города Астаны, Федерации «Союз конькобежцев», а после его реорганизации, Казахстанскому Союзу фигурного катания на коньках и Федерации фигурного катания на коньках Астаны, которые делали всё, что от них зависело, для моего перехода после получения гражданства Республики Казахстан. Обещаю, что я оправдаю их старания и заботу обо мне», – проинформировала девушка.

Напомним, в июле фигуристка впервые выступила на летнем чемпионате Казахстана, где заняла первое место.  Планируется, что она выступит на этапе гран-при среди юниоров в Турции, который состоится с 18 по 21 сентября. 

 

#сборная #состав #Софья Самоделкина #фигуристка

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