Софья Самоделкина побывала на свадьбе российских фигуристов

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Новоиспеченная казахстанская фигуристка поймала букет невесты на свадебном торжестве Александры Трусовой и Макара Игнатова, сообщает Kazpravda.kz 

Фото:https://www.instagram.com/team_samodelkina/

Сменившая спортивное гражданство бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина недавно была приглашена на свадьбу известных российских спортсменов Александры Трусовой и Макара Игнатова в качестве свидетельницы со стороны невесты. Ранее об этом внимательные подписчики узнали из соцсетей. 

«Сашу поздравляем!!!! Ура!!! Будьте счастливы и любите друг друга всю жизнь. А мы сняли для вас такой тренд, оценивайте в комментариях», – написала фигуристка на своей странице в Instagram.

В ходе праздничного мероприятия казахстанская фигуристка не смогла сдержать эмоций от радости за подругу. В ответ многие поклонники засыпали спортсменку комплиментами в комментариях. 

Напомним, в прошлом году стало медалистка юниорской серии гран-при Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана. 

В июле текущего года фигуристка впервые выступила на летнем чемпионате Казахстана, где заняла первое место.

Планируется, что она примет участие в этапе гран-при среди юниоров в Турции, который состоится с 18 по 21 сентября.

#свадьба #Софья Самоделкина #фигуристы

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