Софья Самоделкина побывала на свадьбе российских фигуристов

Фото:https://www.instagram.com/team_samodelkina/

Сменившая спортивное гражданство бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина недавно была приглашена на свадьбу известных российских спортсменов Александры Трусовой и Макара Игнатова в качестве свидетельницы со стороны невесты. Ранее об этом внимательные подписчики узнали из соцсетей.

«Сашу поздравляем!!!! Ура!!! Будьте счастливы и любите друг друга всю жизнь. А мы сняли для вас такой тренд, оценивайте в комментариях», – написала фигуристка на своей странице в Instagram.

В ходе праздничного мероприятия казахстанская фигуристка не смогла сдержать эмоций от радости за подругу. В ответ многие поклонники засыпали спортсменку комплиментами в комментариях.