Софья Самоделкина побывала на свадьбе российских фигуристов

Новоиспеченная казахстанская фигуристка поймала букет невесты на свадебном торжестве Александры Трусовой и Макара Игнатова, сообщает Kazpravda.kz
Сменившая спортивное гражданство бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина недавно была приглашена на свадьбу известных российских спортсменов Александры Трусовой и Макара Игнатова в качестве свидетельницы со стороны невесты. Ранее об этом внимательные подписчики узнали из соцсетей.
«Сашу поздравляем!!!! Ура!!! Будьте счастливы и любите друг друга всю жизнь. А мы сняли для вас такой тренд, оценивайте в комментариях», – написала фигуристка на своей странице в Instagram.
В ходе праздничного мероприятия казахстанская фигуристка не смогла сдержать эмоций от радости за подругу. В ответ многие поклонники засыпали спортсменку комплиментами в комментариях.
Напомним, в прошлом году стало медалистка юниорской серии гран-при Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.
В июле текущего года фигуристка впервые выступила на летнем чемпионате Казахстана, где заняла первое место.
Планируется, что она примет участие в этапе гран-при среди юниоров в Турции, который состоится с 18 по 21 сентября.