Софья Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана по фигурному катанию

Фото: Александр Марченко / акимат Карагандинской области

По информации акимата Карагандинской области, ледовый дворец «Караганда-Арена» стал площадкой для проведения летнего чемпионата Казахстана по фигурному катанию. Победительницей состязаний среди девушек стала россиянка Софья Самоделкина. Это первое серьёзное соревнование для неё в статусе казахстанской спортсменки.

В чемпионате приняли участие 54 фигуриста из восьми регионов страны.

Золото у Софьи Самоделкиной (Астана), серебро выиграла София Фарафонова (Алматы), бронза - у Анны Санниковой (Павлодар).

Первое место среди юношей завоевал Олег Мельников (Шымкент), второе – Никита Кривошеев (Алматы), третье - Артур Смагулов (Кызылорда).

Софья Самоделкина сменила гражданство в прошлом году и теперь может представлять Казахстан на международных соревнованиях. Сейчас 17-летняя Софья выступает за Астану.

«В Караганде всё понравилось: тёплый приём, комфортный каток. Никогда нельзя расслабляться и недооценивать соперников. Всегда нужно придерживаться своей формы и пытаться быть впереди. Всегда хотела катать две программы – одну динамичную, другую лирическую. Что сейчас и делаю. Занимаюсь уже 13 лет. Этот спорт за меня выбрали родители. А я встала на коньки, и мне понравилось. Особенно прыгать, вращаться, ездить на большой скорости. Пока не загадываю, в каких больших состязаниях хотела бы участвовать, нужно лучше кататься», – говорит спортсменка.

По итогам чемпионата будут отобраны спортсмены на этапы гран-при и международные старты.