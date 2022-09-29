Фото: Kazpravda.kz
Образование , Скандалы , Спорт
Фиктивные услуги на 2,5 млрд тенге выявили по программе ArtSport в Алматы

В Алматы по программе ArtSport выявлено фиктивных услуг на 2,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegtam-канал акимата города.

По предварительным результатам аудита, установлены нарушения финансирования и размещения заказов. Об этом на заседании общественной рабочей группы по реализации спортивного и творческого заказа сообщил председатель ревизионной комиссии по Алматы Алтай Бердикулов.

Он перечислил выявленные нарушения. Так, 2,5 тысячи ваучеров были получены на несуществующие ИИН, более 18 тысяч ваучеров получены на детей, зарегистрированных в других регионах. Получены ваучеры на переехавших из Алматы детей (выезд на ПМЖ, смена места регистрации и т.д.). 150 ваучеров на спортсекции получены на детей младше 4 лет.

По имеющейся сейчас информации, более 2,5 млрд тенге оплачено из бюджета за фиктивные услуги и незарегистрированных в Алматы детей.

По итогам аудита материалы на недобросовестных поставщиков передадут в правоохранительные органы.

Возбуждено 1 уголовное дело и имеются основания еще для 6 уголовных дел. Таков предварительный результат проверки программы Artsport прокуратурой Алматы.

«Здесь действовала конкретная схема, которая была направлена на хищение бюджетных средств. Мы должны привести в соответствие с действующим законодательством работу этой программы. Мы видим, что сам функционал этой программы неэффективен, он не позволяет контрольно-надзорным органам своевременно и эффективно следить за расходованием бюджетных средств», – акцентировал на заседании заместитель прокурора Алматы Нурсултан Ракишев.

Выявлено, что более 3 тысяч детей находились за границей. Более 5 тысяч занятий не были проведены.

Причем нарушались трудовые права и самих тренеров. Договоры не заключались, пенсионные отчисления не проводились.

10 тренеров, работающих с детьми, имели судимость.

Прокуратура совместно с ревизионной комиссией для недопущения махинаций прорабатывает технический аудит самой программы.

Проверки продолжаются, результаты будут озвучены по их завершении.

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