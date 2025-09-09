Лента возглавила отечественный бокс-офис, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

4 сентября в широкий кинопрокат вышел фильм казахстанского режиссера Думана Еркимбека «QAITADAN». По данным ведомства, за неделю лента собрала свыше 400 млн тенге, возглавив отечественный бокс-офис.

Лента создана кинокомпанией Dala Cinema при поддержке Министерства культуры и информации и Государственного центра поддержки национального кино.

Фильм сочетает в себе элементы зрелищного жанра и философской драмы, поднимая важные вопросы о поколениях, ошибках прошлого и поиске нового пути.

Главный герой, Рауан, оказывается в ловушке временной петли и становится свидетелем масштабной катастрофы, которая полностью меняет его жизнь. Зрители отмечают как художественные достоинства картины, так и ее технический уровень. Особого внимания заслужили масштабные сцены разрушения дамбы, созданные не только с помощью компьютерной графики, но и благодаря реальным съемкам со спецэффектами.

