В Астане состоялся закрытый показ фильма «QAITADAN» – дебютной полнометражной работы режиссёра Думана Еркимбека. Это первая в истории казахстанского кинематографа картина в жанре фильма-катастрофы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры

Фильм рассказывает историю эгоистичного городского парня Рауана, которого родители забирают в аул перед важным спортивным соревнованием. Планируя провести там всего один день, он внезапно оказывается в ловушке временной петли: события повторяются снова и снова. В поисках выхода Рауан становится свидетелем масштабной катастрофы, которая переворачивает его жизнь.

Приветствуя зрителей, председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Ерлан Дакенов отметил, что данная лента является философской историей, которая затрагивает важные темы – разницу между поколениями, ошибки прошлого и поиск нового пути.

Этот проект стал победителем питчинга 2023 года и был реализован при поддержке Министерства культуры и информации и Государственного центра поддержки национального кино.

Отметим, за последние шесть лет при поддержке Центра было снято 118 отечественных фильмов. Казахстанские ленты приняли участие более чем в 280 международных фестивалях и завоевали 157 наград, что является подтверждением динамичного развития национального кино.

Лента «QAITADAN выходит в широкий прокат 4 сентября.