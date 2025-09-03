«QAITADAN»: в Астане прошёл закрытый показ первого фильма-катастрофы

Кино
60

В Астане состоялся закрытый показ фильма «QAITADAN» – дебютной полнометражной работы режиссёра Думана Еркимбека. Это первая в истории казахстанского кинематографа картина в жанре фильма-катастрофы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры

Фильм рассказывает историю эгоистичного городского парня Рауана, которого родители забирают в аул перед важным спортивным соревнованием. Планируя провести там всего один день, он внезапно оказывается в ловушке временной петли: события повторяются снова и снова. В поисках выхода Рауан становится свидетелем масштабной катастрофы, которая переворачивает его жизнь.

Приветствуя зрителей, председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Ерлан Дакенов отметил, что данная лента является философской историей, которая затрагивает важные темы – разницу между поколениями, ошибки прошлого и поиск нового пути.

Этот проект стал победителем питчинга 2023 года и был реализован при поддержке Министерства культуры и информации и Государственного центра поддержки национального кино.

Отметим, за последние шесть лет при поддержке Центра было снято 118 отечественных фильмов. Казахстанские ленты приняли участие более чем в 280 международных фестивалях и завоевали 157 наград, что является подтверждением динамичного развития национального кино.

Лента «QAITADAN выходит в широкий прокат 4 сентября.

#культура #Минкультуры #кино

Популярное

Все
Смена графика работы в Астане: что изменится
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Танцевали прямо на улице
Важно предотвратить пожары
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Когда покрасить – значит защитить
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Цепная реакция тарифного роста
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Мюзикл по песням Шамши Калдаякова
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахск…
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]