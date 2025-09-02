Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате

Главный герой фильма - эгоистичный городской парень по имени Рауан неожиданно становится свидетелем большой катастрофы

Фото: скриншот видео

С 4 сентября на экранах казахстанских кинотеатров стартует показ первого в истории страны фильма-катастрофы Qaitadan. Зрителей ждут обрушенные дамбы, затопленные аулы и разговор об ошибках, которые человечество никак не может перестать совершать, сообщает Kazpravda.kz

Главный герой фильма - эгоистичный городской парень по имени Рауан. Перед важным соревнованием родители забирают его в аул без его желания. Планируя поехать туда только на один день, он неожиданно становится свидетелем большой катастрофы — прорыва дамбы, от которой гибнет вся его родная деревня. Испытав это потрясение, он неожиданно получает второй шанс. 

«Идея фильма родилась в 2020 году, когда я оказался в ауле Күрті Алматинской области. Там стоит дамба с миллионом кубов воды. А рядом — маленький аул, который может исчезнуть, если дамба прорвется. Вот тогда и пришла мысль: что будет, если произойдет катастрофа?» - говорит режиссер картины Думан Еркимбек.

Думан также выступил сценаристом картины совместно с Асылбеком Еркимбеком. Для молодых ребят — это первый большой проект, а для всего казахстанского кино – первый фильм в жанре катастрофы. Картина исследует темы вины, прощения и ответственности, задавая социально-нравственные вопросы, близкие каждому зрителю.

Как отмечает режиссер фильма, снимать некоторые сцены, особенно моменты наводнения – было невероятно трудно. В Казахстане такие масштабные съемки с реальными разрушениями — абсолютная редкость. И для всей команды это стало настоящим испытанием — и техническим, и эмоциональным.

«Для фильма была построена не просто декорация, а полноценный аул. На это наши художники-постановщики потратили 3 месяца. Думаю, что благодаря этому мы доказали, что наши специалисты могут создавать не только масштабные, но и очень креативные декорации. Выполнить эту работу было непросто, но благодаря упорному труду и сплоченности рабочей группы мы это сделали. Самое главное - мы хотели предложить зрителю качественное и интересное зрелище. Остальное зритель оценит сам», - отметил генеральный продюсер фильма Жалын Тилеуберген.

В главных ролях снялись восходящие звезды отечественного кино Жасулан Копберген, Шугыла Ешенова и Ермек Шынболатов. На втором плане такие известные имена, как Алмат Сакатов, Ашим Ахметов и Ержан Нурымбет. Художником-постановщиком выступил Бекен Нарбай, а оператором – Мейрлан Ашеков.

Фильм снят в 2024 году компанией Dala Cinema при содействии Государственного центра поддержки национального кино и Минкультуры РК.

 

#кинопрокат #премьера #фильм-катастрофа #Qaitadan

