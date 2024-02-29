Фискальные новации поддержаны в правительстве

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Алмаз Ибраев, исполнительный директор Ассоциации KAZENERGY

Предложения Ассоциации KAZENERGY по отдельным вопросам налогообложения нефтегазовой отрасли поддержаны в ходе совещания в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова

Напомним: 7 февраля текущего года в рамках выступления на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на разрабатываемом Налоговом кодексе и отметил, что данный документ должен создаваться с привлечением бизнес-сообщества.

Премьер-министр Олжас Бектенов также подчеркивал необходимость принятия оперативных и решительных мер, в том числе и по нефтяной отрасли. Эксперты KAZENERGY во исполнение поручений главы государства с учетом оценок и мнений членов ассоциации разработали пакет предложений в налоговое законодательство.

Во-первых, было предложено стимулировать разработку истощающихся нефтегазовых месторождений путем перехода на альтернативный налог на недропользование (АНН) при условии соблюдения инвестиционных обязательств.

В рамках данного режима акцент налоговой нагрузки перенесен на наличие доходности от месторождения. При этом образовавшаяся сумма налоговой экономии будет реинвестирована в развитие месторождения, новые технологии, поддержание полки добычи и обеспечение внутреннего рынка необходимыми объемами нефти, что позволит сохранить рабочие места и придать импульс развитию отечественного нефтяного сервиса.

Во-вторых, предложено скорректировать расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в части определения стоимости экспортируемой нефти, поскольку текущая система исчисления НДПИ основана на справочных котировках и не учитывает фактических цен.

В условиях геополитической ситуации и санкционной борьбы разница между справочными котировками и фактическими экспортными ценами достигала 35 долларов за баррель в пользу первых.

То есть, при котировках на уровне 100 долларов фактическая цена реализации составляла 65 долларов, но налоги уплачивались именно со 100. Такой метод налогообложения далек от мировой практики, не способен оперативно реагировать на колебания рынка и негативно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли. В связи с чем ассоциацией предложено исчислять налоги по экспортируемой нефти, исходя из фактических цен реализации с учетом законодательства о трансфертном ценообразовании.

При этом важно учитывать, что поправки не направлены на снижение налоговой нагрузки, поскольку некоторые ставки НДПИ могут быть пересмотрены, но имеют важное методологическое значение, которое заключается в сближении с международной практикой налогообложения.

В-третьих, схожая ситуация с ценами сложилась по газу, неизбежно сжигаемому в факелах или при испытании скважин, поскольку такой газ облагался НДПИ по европейским ценам, которые превышали казахстанские в 200 раз!

Учитывая, что казахстанский газ недропользователями в Европу не экспортируется, а отпускается национальному оператору в сфере газоснабжения, такой подход к налогообложению особенно нелогичен. Предложено рассчитывать НДПИ на сжигаемый газ исходя из его себестоимости, увеличенной на 20%, по аналогии с газом, использованным на собственные производственные нужды.

В-четвертых, одобрены предложения, направленные на поддержку геологического изучения недр (ГИН). Обладатель лицензии на ГИН вправе свободно распоряжаться полученной им геологической информацией в течение 5-летнего срока конфиденциальности, после которого она раскрывается государством.

При этом Налоговый кодекс не учитывает специфику лицензии на ГИН, а именно – возникновение основных доходов от реализации геологической информации в течение пяти лет после завершения срока лицензии. Невозможность учета расходов на ГИН в последующих доходах нивелирует коммерческий смысл такой деятельности и лишает государство безвозмездного источника информации.

В этой связи ассоциацией предложено предоставить возможность учета расходов, понесенных на ГИН, в последующих доходах от реализации геологической информации.

Ассоциация KAZENERGY высоко ценит оказанную правительством республики поддержку и выражает надежду, что предложения, направленные на дальнейшее развитие отечественной нефтегазовой отрасли, также будут поддержаны депутатами Парламента и главой государства.

#Правительство #налог #кодекс #газ #нефть #KAZENERGY

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