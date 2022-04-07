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​​​​​​​ФлагСТОП
Кабдулов Серик
собкор по Атырауской области

Депутаты областного маслихата подняли вопрос о том, почему на главном флагштоке Атырау высотой 91 метр не развевается главный символ страны.

Оказалось, что флагшток просто не выдерживает вес флага. Теперь специально соз­данной комиссии придется выяснять, кто виноват и как исправить ситуацию.

Как в свое время информировали реализаторы проекта, флагшток перепроверяли несколько специалистов из разных стран. Инженеры из США даже создали компьютерную модель и с помощью симуляции погодных, атмосферных, ветровых нагрузок определили самые безопасные инструкции по обслуживанию флагштока. А власти тогда обнародовали свои планы о том, что в будущем вокруг флагштока планируется высадить 6 500 квадратных мет­ров зеленых газонов, 8 500 саженцев кустарников в виде живой изгороди, 44 хвойных и 70 лиственных деревьев, а также цветочные клумбы. Для полива предусматривалась автоматизированная система, оборудованная датчиками. Насколько удалось реализовать все эти планы досконально – пока неизвестно. Но ясно одно: флагшток сейчас не выполняет свою основную миссию.

Как рассказал депутат областного маслихата Нурлан Муталиев, многие специалис­ты говорят о погодных условиях, когда государственный флаг отсутствует.

– Я проанализировал данные «Казгидромета» о скорос­ти ветра в январе и феврале этого года, ветреных дней было очень мало. Но в январе флагшток был пуст, а в феврале водружался всего на 3–4 дня. Думаю, что есть и другая причина. Я ознакомился с эскизным проектом у архитектора Самата Адилова, работавшего в ТШО. В этом проекте размер флага должен быть 15 х 7 метров (105 квад­ратных метров). Размер нынешнего флага сос­тавляет 15 х 30 мет­ров (450 квадратных метров). Это означает, что флаг весит в четыре раза больше. Конечно, флагшток не выдерживает такого веса. Это не мои выводы, это слова самого архитектора Адилова. Сейчас он живет в Алматы. Кроме того, сегодня поступило сообщение о том, что повреждены шарниры, которые должны крепиться к фундаменту для балансирования. Я сам не могу это проверить, поэтому необходимо создать совместную комиссию, чтобы определить проб­лемы. В случае обнаружения дефекта мы должны сказать об этом подрядчику и ТШО. В противном случае есть риск, что флагшток вообще упадет, – отмечает Нурлан Муталиев.

По словам Нурлана Муталиева, будет создана спе­циальная комиссия, которая совместно с представителями управления строительства и ЖКХ составит дефектную ведомость. Исправлять недочеты возьмутся подрядчик и заказчик.

Напомним, строительство флагштока началось в сентяб­ре 2018-го, завершение намечено было на конец 2019 года. Но произошел срыв сдачи объек­та: флагшток, не выдержав нагрузки, просто рухнул на строительный объект. Новая сдача объекта состоялась перед новым 2020 годом.

Более того, в свое время было возбуждено уголовное дело по факту установления подрядчиком флагштока на сумму, в три раза превышаю­щую заложенные в смете 203 млн тенге. Так что вопрос с флагштоком пока остается открытым.

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