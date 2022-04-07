Свежий выпуск ФлагСТОП 7 апреля 2022 г. 3:41 Кабдулов Серик собкор по Атырауской области Депутаты областного маслихата подняли вопрос о том, почему на главном флагштоке Атырау высотой 91 метр не развевается главный символ страны. Оказалось, что флагшток просто не выдерживает вес флага. Теперь специально созданной комиссии придется выяснять, кто виноват и как исправить ситуацию. Как в свое время информировали реализаторы проекта, флагшток перепроверяли несколько специалистов из разных стран. Инженеры из США даже создали компьютерную модель и с помощью симуляции погодных, атмосферных, ветровых нагрузок определили самые безопасные инструкции по обслуживанию флагштока. А власти тогда обнародовали свои планы о том, что в будущем вокруг флагштока планируется высадить 6 500 квадратных метров зеленых газонов, 8 500 саженцев кустарников в виде живой изгороди, 44 хвойных и 70 лиственных деревьев, а также цветочные клумбы. Для полива предусматривалась автоматизированная система, оборудованная датчиками. Насколько удалось реализовать все эти планы досконально – пока неизвестно. Но ясно одно: флагшток сейчас не выполняет свою основную миссию. Как рассказал депутат областного маслихата Нурлан Муталиев, многие специалисты говорят о погодных условиях, когда государственный флаг отсутствует. – Я проанализировал данные «Казгидромета» о скорости ветра в январе и феврале этого года, ветреных дней было очень мало. Но в январе флагшток был пуст, а в феврале водружался всего на 3–4 дня. Думаю, что есть и другая причина. Я ознакомился с эскизным проектом у архитектора Самата Адилова, работавшего в ТШО. В этом проекте размер флага должен быть 15 х 7 метров (105 квадратных метров). Размер нынешнего флага составляет 15 х 30 метров (450 квадратных метров). Это означает, что флаг весит в четыре раза больше. Конечно, флагшток не выдерживает такого веса. Это не мои выводы, это слова самого архитектора Адилова. Сейчас он живет в Алматы. Кроме того, сегодня поступило сообщение о том, что повреждены шарниры, которые должны крепиться к фундаменту для балансирования. Я сам не могу это проверить, поэтому необходимо создать совместную комиссию, чтобы определить проблемы. В случае обнаружения дефекта мы должны сказать об этом подрядчику и ТШО. В противном случае есть риск, что флагшток вообще упадет, – отмечает Нурлан Муталиев. По словам Нурлана Муталиева, будет создана специальная комиссия, которая совместно с представителями управления строительства и ЖКХ составит дефектную ведомость. Исправлять недочеты возьмутся подрядчик и заказчик. Напомним, строительство флагштока началось в сентябре 2018-го, завершение намечено было на конец 2019 года. Но произошел срыв сдачи объекта: флагшток, не выдержав нагрузки, просто рухнул на строительный объект. Новая сдача объекта состоялась перед новым 2020 годом. Более того, в свое время было возбуждено уголовное дело по факту установления подрядчиком флагштока на сумму, в три раза превышающую заложенные в смете 203 млн тенге. Так что вопрос с флагштоком пока остается открытым.