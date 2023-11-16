Footyaccumulators оценил шансы Казахстана в матче против Сан-Марино

Фото: vesti.kz

Сайт Footyaccumulators.com оценил шансы сборной Казахстана по футболу на победу в матче против Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Здесь у Казахстана должны быть легкие и столь необходимые три очка, поскольку они принимают Сан-Марино, у которого нет побед, и главная цель за две оставшиеся игры - догнать Данию, занимающую второе место. Хотя пока это лишь математическая возможность, у Казахстана все еще есть шанс пройти квалификацию на Евро-2024. Также в последнем международном перерыве в Казахстан вселила надежду победа над Финляндией - 2:1. Прогноз: Казахстан победит и в матче будет забито более четырех голов", - пишет сайт.

Матч между сборными Казахстана и Сан-Марино состоится 17 ноября и пройдет на стадионе "Астана Арена".

В столице в этот день запустят дополнительные автобусы к матчу, который начнется в 21:00 по времени Астаны.