Фортуна улыбается упорным

Спорт
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08 В 2001 году выпускник областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей Дмитрий Бабенко поступил в Северо-Казахстанский государственный университет на факультет физкультуры. На следующий год вошел в состав Олимпийской национальной сборной по конькобежному спорту. Стремительный взлет? Нет, закономерный рост. Дело в том, что в вуз Бабенко пришел уже именитым спортсменом, с четко определившимся призванием. Более того, доказавшим свою приверженность выбору. 

Последнее требует отдельного пояснения. На коньки он встал еще в младшем школьном возрасте, его первый тренер Николай Зубарев сразу обратил внимание на способности мальчишки. Так и предрекал, передавая его работающему с ребятами постарше Александру Суровяткину: «Большой талант, этот еще покажет себя». 

Но для развития таланта нужны и соответствующие условия, а их-то в середине 90-х годов минувшего века и не стало, детская спортивная школа в СКО закрылась. Суровяткин, к счастью, получил приглашение на работу в Омское училище олимпийского резерва. Вслед за ним туда же перебрались и несколько петропавловских юных спортсменов, среди них был и Дмитрий. 

Согласитесь, не так-то просто отважиться на столь решительный шаг, если тебе всего 11 лет, тут крепким внутренним стерж­нем надо обладать. И следует заметить, что все ребята из той группы впоследствии отличились в спорте. Наталья Рыбакова, например, участвовала в Олимпийских играх в Турине. Для Бабенко сочинская Олимпиада – третья. Так что к моменту, когда в СКО вновь заработала специализированная школа-интернат, и тренеру, и его подопечному, выполнившему в Омске норматив мастера спорта РФ, удалось далеко продвинуться, с тем и вернулись.

С 2002 по 2008 год Дмитрий Бабенко неоднократно становится чемпионом Казахстана и в этом качестве выходит на международные ледовые дорожки. Хотя дорожками его коронные дистанции в 5 000 и 1 000 метров назвать трудно – это настоящие трассы постоянного испытания на проч­ность. На них он стал бронзовым призером чемпионата Азии среди юниоров в Японии, абсолютным чемпионом Азии в Китае, рекорд­сменом Азии и рекордсменом высокогорного катка «Медеу» – все в 2005 году, тогда же ему было присвоено звание мастера спорта международного класса. 

Послужной список Дмитрия занимает немало места, и за каждой его строкой – напряжение борьбы. Известно всем, а атлетам в особенности: в спорте легче достичь вершины, чем удержаться на ней. Вот ты поднимаешься на высшую ступень пьедестала почета, вот опередил всех в конькобежном марафоне (100 (!) кругов в канадском Калгари, 2006 год), но довольствуешься «бронзой» чемпионата Азии (Китай, 2007 год) и тогда же становишься победителем Кубка мира в США. 

В большом спорте нет слабых соперников, силы выходящих на старты примерно равны, говорит Александр Суровяткин. Экипировка подобрана, техника отработана с одинаковой тщательностью. Исход решают тысячные доли секунды – и тут все зависит от твоего внут­реннего настроя. Коньки, по словам тренера, –интеллектуальный вид спорта, требующий глубокого внутреннего анализа, построения стратегии. Не дающий себе поблажки на тренировках Дмитрий производит впечатление «человека в себе». Неизменно сдержан, самоуглублен, нацеливаясь на борьбу, напрочь отсекает все отвлекающие факторы. Даже родителям своим никогда не позволял приходить на соревнования.

В 2006 году на Олимпиаде в Турине он занял 23-е место, в 2010-м в Ванкувере стал 12-м. К сочинской зимней Олимпиаде подошел с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями 7 Азиатских игр, победителем Кубка мира в Берлине и трехкратным чемпионом Азии в нынешнем году. 

На дистанции 10 000 метров в Сочи он вновь занял 12-е место.

Валерий МЕРЦАЛОВ,
Северо-Казахстанская область

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