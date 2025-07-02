Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню столицы, 6 июля на открытой площадке конно-спортивно-оздоровительного комплекса «Аргымак» в Астане пройдет традиционный республиканский конкурс силачей «Толағай», который прославляет смелый дух казахского народа, сообщает Kazpravda.kz

По информации городской администрации, в состязании, организованном с целью популяризации героического образа великой степи и казахских этно-игр, примут участие специально отобранные спортсмены из разных регионов страны.

В ходе турнира участники пройдут семь различных испытаний. Среди них такие необычные виды соревнований, как подъем штанги весом 100 кг, приседания с бревном весом 150 кг на спине, буксировка тележки с грузом около 1 тонны на время, поднятие меча на выносливость, буксировка 100-килограммового камня на расстояние до пункта назначения, поднятие тяжестей и сгибание железа длиной 1,5 метра на шее.

«Такой конкурс мы проводим уже в третий раз в столице при поддержке акимата Астаны. Церемония открытия начнется 6 июля в 16:00. Приглашаем всех любителей национального спорта и горожан прийти на этот грандиозный турнир и поддержать силачей. Вход для зрителей бесплатный», – говорит автор и организатор проекта Тимур Спатаев.

До комплекса «Аргымак» курсируют автобусные маршруты №303, №309 и №323. Дополнительную информацию о конкурсе «Толағай» можно получить по контактному номеру 8 701 255 19 65.