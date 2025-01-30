Форум гражданского общества ЕС – ЦА направлен на реализацию социально значимых идей

Статьи
3
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Данная диалоговая площадка служит ключевой платформой для укрепления взаимодействия общественных институтов, реализации Стратегии ЕС по Цент­ральной Азии и инициативы Global Gateway в регионе.

фото из архива Захиры Бегалиевой

Мероприятие способствует взаимодействию заинтересованных сторон, содействуя партнерству с правительствами, международными организациями и частным сектором для решения ключевых приоритетов развития. Спикеры форума особо отмечают весомую роль Казахстана в этих процессах, отражающих стремление нашей страны к содействию региональному сот­рудничеству и инклюзивному развитию.

Признавая гражданское общест­во важным партнером в национальном развитии, наша страна предприняла конкретные шаги для укрепления организаций гражданского общества (ОГО) и усиления верховенства закона. Таким образом, принимая у себя этот форум, республика подтверждает свое лидерство в продвижении диалога и транс­граничного сотрудничества.

Кроме того, форум гражданского общества дает возможность углубить политические, экономические и социальные связи Казахстана с государствами
Европейского союза, способствуя повышению значимости стран Центральной Азии на международной арене.

Особое внимание в работе диалоговой площадки отводится реализации социальных и экологических проектов. По мнению главы ОФ «ITeach Me» центр развития компетенций» Захиры Бегалиевой, Форум Европейский союз – Центральная Азия представляет большой спектр возможностей для поиска партнеров.

Данная общественная организация работает с 2020 года, а началось все с реализации маленького проекта «Мир равных IT-возможностей». Сегодня цель фонда – обучить молодежь с инвалидностью современным диджитал-профессиям, например, мобилографа или копирайтера.

– По окончании курсов мы им помогаем трудоустроиться, – рассказывает Захира Бегалиева. – То есть человек, который пришел к нам с нулевыми знаниями компьютера, получает базовые профессиональные навыки и может сразу начать зарабатывать. Современные технологии позволяют уравнять возможности в социальной и профессиональной реализации для всех людей, в том числе и тех, кто имеет физические недуги. Стараемся шире внедрять использование искусственного интеллекта и в ежедневную рутину, чтобы сделать жизнь человека с особыми потребностями более комфортной. Для решения поставленных задач у нас есть своя лаборатория. Наши ребята получили уже семь грантов на реализацию инновационных разработок.

ОФ «ITeach Me» центр развития компетенций» тесно работает с государственными органами, информируя о нуждах и проб­лемах людей с инвалидностью. Для удобства здесь даже создали диджитал-карту потребностей человека с особыми потребностями.

– Одним словом, наш общественный фонд специализируется на вопросах цифровизации и цифровой трансформации, а также на работе с молодежью в этих направлениях. С нынешнего года мы начали работать не только в Казахстане, но и в других странах Центральной Азии. Уверена, форум будет способствовать развитию коллаборации, воплощению новых идей, расширению взаимовыгодного сотрудничества, – считает Захира­ Бегалиева.

#форум #гражданское общество #ЕС. ЦА

Популярное

Все
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Как готовят инженеров нового формата
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
Когда комфортно буренкам на карусели
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
Андреев на вас не хватает!
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Врач спас пассажира прямо на борту
В параллельном режиме
Нужны решительные меры без излишней волокиты
Повышение тарифов поможет модернизации
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

Нужны решительные меры без излишней волокиты
В параллельном режиме
Команда Сил специальных операций примет участие в престижны…
Ракетно-артиллерийскому кораблю «Сарыарка» – 10 лет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]