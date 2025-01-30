Форум гражданского общества ЕС – ЦА направлен на реализацию социально значимых идей

Данная диалоговая площадка служит ключевой платформой для укрепления взаимодействия общественных институтов, реализации Стратегии ЕС по Цент­ральной Азии и инициативы Global Gateway в регионе.

фото из архива Захиры Бегалиевой

Мероприятие способствует взаимодействию заинтересованных сторон, содействуя партнерству с правительствами, международными организациями и частным сектором для решения ключевых приоритетов развития. Спикеры форума особо отмечают весомую роль Казахстана в этих процессах, отражающих стремление нашей страны к содействию региональному сот­рудничеству и инклюзивному развитию.

Признавая гражданское общест­во важным партнером в национальном развитии, наша страна предприняла конкретные шаги для укрепления организаций гражданского общества (ОГО) и усиления верховенства закона. Таким образом, принимая у себя этот форум, республика подтверждает свое лидерство в продвижении диалога и транс­граничного сотрудничества.

Кроме того, форум гражданского общества дает возможность углубить политические, экономические и социальные связи Казахстана с государствами

Европейского союза, способствуя повышению значимости стран Центральной Азии на международной арене.

Особое внимание в работе диалоговой площадки отводится реализации социальных и экологических проектов. По мнению главы ОФ «ITeach Me» центр развития компетенций» Захиры Бегалиевой, Форум Европейский союз – Центральная Азия представляет большой спектр возможностей для поиска партнеров.

Данная общественная организация работает с 2020 года, а началось все с реализации маленького проекта «Мир равных IT-возможностей». Сегодня цель фонда – обучить молодежь с инвалидностью современным диджитал-профессиям, например, мобилографа или копирайтера.

– По окончании курсов мы им помогаем трудоустроиться, – рассказывает Захира Бегалиева. – То есть человек, который пришел к нам с нулевыми знаниями компьютера, получает базовые профессиональные навыки и может сразу начать зарабатывать. Современные технологии позволяют уравнять возможности в социальной и профессиональной реализации для всех людей, в том числе и тех, кто имеет физические недуги. Стараемся шире внедрять использование искусственного интеллекта и в ежедневную рутину, чтобы сделать жизнь человека с особыми потребностями более комфортной. Для решения поставленных задач у нас есть своя лаборатория. Наши ребята получили уже семь грантов на реализацию инновационных разработок.

ОФ «ITeach Me» центр развития компетенций» тесно работает с государственными органами, информируя о нуждах и проб­лемах людей с инвалидностью. Для удобства здесь даже создали диджитал-карту потребностей человека с особыми потребностями.

– Одним словом, наш общественный фонд специализируется на вопросах цифровизации и цифровой трансформации, а также на работе с молодежью в этих направлениях. С нынешнего года мы начали работать не только в Казахстане, но и в других странах Центральной Азии. Уверена, форум будет способствовать развитию коллаборации, воплощению новых идей, расширению взаимовыгодного сотрудничества, – считает Захира­ Бегалиева.