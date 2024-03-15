Фотовыставка в честь 109-летия победы при Чанаккале проходит в Астане

Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил Казахстана состоялась презентация фотографий, представляющих копии работ, хранящихся в архиве Вооруженных сил Турции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минобороны

По информации Минобороны, мероприятие состоялось при поддержке посольства Турции в Казахстане и Турецкого культурного центра имени Юнуса Эмре. В нем приняли участие представители Минобороны РК, посол Турции в Казахстане, депутаты Мажилиса, историки, политологи и журналисты. 

Торжественность момента подчеркнули музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, исполнившие марш «Амангельды Иманов». 

Начальник департамента воспитательной и идеологической работы министерства обороны полковник юстиции Тлеухан Басхожаев отметил, что победа при Чанаккале сплотила турецкий народ и вселила в него веру в будущее.

– 109 лет назад была одержана историческая победа в одном из самых масштабных и кровопролитных сражений в истории Турции. Хотел бы отметить роль великого полководца и лидера эпохи Мустафы Кемаля Ататюрка, который заставил войска союзников признать Дарданеллы неприступными. Сегодняшняя фотовыставка – наглядное историческое пособие, отражающее непобедимый дух, мужество и героизм турецких воинов. Уверен, что это мероприятие будет способствовать укреплению культурно-исторических связей между нашими странами, – сказал Тлеухан Басхожаев. 

В свою очередь посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу поблагодарил Минобороны и Государственный военно-исторический музей за организацию выставки.

– 18 марта для турецкого народа не только День победы, но и день памяти о погибших в этой войне. Это событие стало символом национального духа, мужества и искренней любви к Родине, – подчеркнул посол.

Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны полковник юстиции Тлеухан Басхожаев и посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу разрезали ленту, пригласив гостей мероприятия к осмотру выставки.

В экспозиции около сорока исторических фотографий. Ознакомиться с работами можно, посетив Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил.

#минобороны #Астана #победа #музей #фотовыставка #Чанаккале

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