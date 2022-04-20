ФПРК и HAK-IS будут сообща продвигать принципы социальной справедливости

В Анкаре в рамках рабочего визита делегации Федерации профсоюзов Республики Казахстан во главе с Председателем Сатыбалды Даулеталиным подписано Соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Республики Казахстан и Конфедерацией профсоюзов HAK-IS (Турецкая Республика). Документ своими подписями скрепили руководители двух крупнейших профсоюзных объединений Казахстана и Турции – Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин и Президент Конфедерации профсоюзов HAK-IS Махмуд Арслан.

Согласно документу, стороны договорились совместно реализовывать принципы продвижения достойного труда и социальной справедливости.

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин ознакомил турецких коллег с основными направлениями деятельности Федерации профсоюзов, в частности о мерах по решению актуальных проблем в социально-трудовой сфере, основанном на дальнейшем укреплении и развитии социального партнерства в рамках Года социального партнерства, объявленного Генеральным советом ФПРК. Он отметил значимость расширения сотрудничества между республиканскими объединениями профсоюзов Казахстана и Турции.

«Для профсоюзов Казахстана важны общие корни и общая история наших народов. Высоко оценивая отношения между нашими странами, Федерация профсоюзов намерена внести свой вклад в их дальнейшее динамичное развитие. Налаживание двухстороннего сотрудничества с турецкими профсоюзами является элементом "народной дипломатии", которая присуща народу Казахстана. Турция является одним из надежных партнеров Казахстана в политической и экономической сферах. Профсоюзы Казахстана будут содействовать укреплению братства и сотрудничества с турецкими профсоюзами во благо трудящихся двух государств», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

Со своей стороны, Президент Конфедерации профсоюзов HAK-IS Махмуд Арслан заверил о поддержке турецкими профсоюзами намерений Федерации профсоюзов Республики Казахстан в восстановлении членства в Международной Конфедерации профсоюзов.

Руководители двух национальных профцентров обсудили актуальные вопросы профсоюзной повестки дня. Также турецкая сторона вынесла на рассмотрение вопрос о создании объединения профсоюзов тюркоязычных стран. Стороны договорились и детальном обсуждении данной инициативы.

Дальнейшее развитие взаимодействия между казахстанскими и турецкими профсоюзами было продолжено в рамках встреч с вице-президентом HAK-IS, президентом отраслевого профсоюза металлургов Юнусом Дегирменчи, президентом отраслевого профсоюза здравоохранения Девлетом Серт, главой Ассоциации ремесленников ESDER Mahmut Celikus м мэром района Кесионер г.Анкара Тургутом Алтинок.

Напомним, в Анкаре с рабочей поездкой находится делегация Федерации профсоюзов РК. В рамках визита также запланировано переговоры казахстанской делегации с руководством Конфедерации TÜRK-İŞ.