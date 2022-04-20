Официально
ФПРК и HAK-IS будут сообща продвигать принципы социальной справедливости

В Анкаре в рамках рабочего визита делегации Федерации профсоюзов Республики Казахстан во главе с Председателем Сатыбалды Даулеталиным подписано Соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Республики Казахстан и Конфедерацией профсоюзов HAK-IS (Турецкая Республика). Документ своими подписями скрепили руководители двух крупнейших профсоюзных объединений Казахстана и Турции – Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин и Президент Конфедерации профсоюзов HAK-IS Махмуд Арслан.

Согласно документу, стороны договорились совместно реализовывать принципы продвижения достойного труда и социальной справедливости.

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин ознакомил турецких коллег с основными направлениями деятельности Федерации профсоюзов, в частности о мерах по решению актуальных проблем в социально-трудовой сфере, основанном на дальнейшем укреплении и развитии социального партнерства в рамках Года социального партнерства, объявленного Генеральным советом ФПРК. Он отметил значимость расширения сотрудничества между республиканскими объединениями профсоюзов Казахстана и Турции.

«Для профсоюзов Казахстана важны общие корни и общая история наших народов. Высоко оценивая отношения между нашими странами, Федерация профсоюзов намерена внести свой вклад в их дальнейшее динамичное развитие. Налаживание двухстороннего сотрудничества с турецкими профсоюзами является элементом "народной дипломатии", которая присуща народу Казахстана. Турция является одним из надежных партнеров Казахстана в политической и экономической сферах. Профсоюзы Казахстана будут содействовать укреплению братства и сотрудничества с турецкими профсоюзами во благо трудящихся двух государств», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

Со своей стороны, Президент Конфедерации профсоюзов HAK-IS Махмуд Арслан заверил о поддержке турецкими профсоюзами намерений Федерации профсоюзов Республики Казахстан в восстановлении членства в Международной Конфедерации профсоюзов.

Руководители двух национальных профцентров обсудили актуальные вопросы профсоюзной повестки дня. Также турецкая сторона вынесла на рассмотрение вопрос о создании объединения профсоюзов тюркоязычных стран. Стороны договорились и детальном обсуждении данной инициативы.

Дальнейшее развитие взаимодействия между казахстанскими и турецкими профсоюзами было продолжено в рамках встреч с вице-президентом HAK-IS, президентом отраслевого профсоюза металлургов Юнусом Дегирменчи, президентом отраслевого профсоюза здравоохранения Девлетом Серт, главой Ассоциации ремесленников ESDER Mahmut Celikus м мэром района Кесионер г.Анкара Тургутом Алтинок.

Напомним, в Анкаре с рабочей поездкой находится делегация Федерации профсоюзов РК. В рамках визита также запланировано переговоры казахстанской делегации с руководством Конфедерации TÜRK-İŞ.

Популярное

Все
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экспертное мнение
Почему каждому туристу стоит посетить древнее городище Чирик-Рабат в Казахстане
Шквал исков, посыпавшихся в новые административные суды Казахстана, ошеломляет
Развитое гражданское общество должно стать определяющей чертой нового Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Автобусные парки Уральска собирались невыходом на маршруты заявить о сложной ситуации в транспортной системе
Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области
Арестованы четыре организатора финпирамиды "Mudarabah Capital"
Блокировать соцсети не будут в Казахстане
Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов
Управлять домом со смартфона
ФПРК и HAK-IS будут сообща продвигать принципы социальной справедливости
Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Таджикистаном
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Официально
Военные топографы: глаза армии
Официально
Первые новобранцы пополнили ряды Вооруженных сил Казахстана
Официально
С прицелом на Олимпиаду
Официально
Номера подложные, груз – без документов
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021