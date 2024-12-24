Фура с пивом опрокинулась в СКО

Пострадавших нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

На 436 км автодороги республиканского значения Астана — Петропавловск вблизи села Ленинского 69-летний водитель Кыргызстана, находясь за рулем Volvo, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

«Фура, перевозившая почти 20 тысяч кг пива, опрокинулась набок. Пострадавших нет, грузовик получил механические повреждения. Сотрудники полиции и проезжавшие водители помогли кыргызстанцу вернуть большегруз на проезжую часть. Стражи порядка настоятельно рекомендуют водителям перед выездом на дальние дистанции следить за прогнозом погоды и сообщениями экстренных служб, следить за техническим состоянием своих транспортных средств, иметь теплые вещи, инструменты для ремонта», - говорится в сообщении.

Вечером 21 декабря у 21-летнего водителя Volkswagen Golf пробило заднее колесо. Полицейские заметили его в ходе обследования трассы Екатеринбург — Алматы в условиях метели. Стражи порядка предоставили водителю инструменты для ремонта. Молодой человек сердечно поблагодарил полицейских за содействие.

Полицейские в СКО напоминают водителям об осторожности на зимних трассах. В условиях непогоды следует снижать скорость на опасных участках дороги, помнить о возможном образовании наледей и накатов.