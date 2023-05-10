Предотвратили взрыв: газовоз опрокинулся в Жетысуской области

Пожарные предотвратили взрыв газа в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области

9 мая в селе Жарлыозек Коксуского района опрокинулся газовоз с пропаном.

На место происшествия оперативно выехали подразделения МЧС по области и заинтересованных организаций.

«С помощью автокрана автомашину подняли на колеса – весь процесс находился на контроле ЧСников. Пожарные пожарной части № 4 села Балпык би проливали пеной цистерну, наполненную газом пропан, что предотвратило появление столь опасных в этот момент искр и, соответственно, возможность взрыва цистерны автомобиля. Благодаря слаженным мерам жертв и пострадавших не допущено», – отметили в департаменте.