Газовоз загорелся на заправке в Петропавловске: водитель находится в тяжелом состоянии

Пожар произошел на территории газозаправочной станции в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС СКО.

Скриншот с видео: пресс-служба ДЧС СКО

3 октября в 11:20 на телефон 101 поступило сообщение о пожаре на территории автогазозаправочной станции по улице Жабаева в Петропавловске.

Первые подразделения службы пожаротушения и оперативно-спасательного отряда прибыли на место через 2 минуты.

Оказалось, что открытым пламенем горела металлическая емкость с газом грузового автомобиля ЗИЛ-130 (газовоз).

43 огнеборца с помощью 9 единиц техники локализовали пожар в 11:31, потушили – в 12:19.

В больницу с обширными ожогами на теле доставили водителя газовоза 1958 года рождения, состояние тяжелое.

От огня пострадал газовоз и отдельные элементы конструкции АГЗС. Площадь пожара – 20 квадратных метров.

Погибших нет. Причина и ущерб устанавливаются.